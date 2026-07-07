Siempre un hombre de fútbol, el ex Presidente de la República apareció en redes sociales festejando la agónica victoria ante Egipto. Los hinchas no vieron con buenos ojos su comentario.

Argentina sufrió para anotarse un triunfazo en el Mundial 2026, tras vencer agónicamente a Egipto. Con el equipo ya instalado en cuartos de final del torneo, desde Chile se vivió de manera especial en los hinchas.

Conocida es la rivalidad entre ambos países, con mayoría de fanáticos criticando el trato de la FIFA y los cobros para la Albiceleste. Sin embargo, Gabriel Boric sorprendió en redes sociales con su firma apoyo a los trasandinos.

El ex Presidente de la República ha estado fuera de la opinión pública tras terminar su mandato. Sin embargo, conocida es su pasión por el fútbol hinchando por U Católica y esta vez apoyando al equipo de Lionel Messi.

La emoción de Boric por el triunfo de Argentina

Terminado el partido en que Argentina se lo dio vuelta increíblemente a Egipto, Gabriel Boric tuiteó un comentado comentario celebrando a los trasandinos. Los hinchas chilenos rápidamente le dejaron saber que no comparten sus dichos.

“Vamos Argentina!!! Hermanos!!! Qué hermoso que es el futbol“, tecleó el ex mandatario, siempre recalcando que lo importante es la unidad en el continente, tal como lo hizo en sus años en La Moneda.

Gabriel Boric tuvo sus diferencias con Javier Milei, Presidente de los trasandinos, pero eso no fue impedimento para apoyar al fútbol de dicho país. Eso sí, los comentarios a su tuit fueron mayoritariamente de desaprobación, por la rivalidad entre naciones.

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En lo futbolístico, Argentina sumó su segundo partido en línea sufriendo, tras clasificar en 16avos de final en tiempo extra ante Cabo Verde. Desde Chile, al menos tienen un importante hincha que alentará por el bicampeonato.

El tuit: