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Mundial 2026

Egipto lanza duro comunicado tras ser eliminado por Argentina en el Mundial 2026: apuntan al árbitro

Egipto lanzó un comunicado contra el arbitraje del partido contra Argentina, donde la Albiceleste clasificó a siguiente ronda en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Egipto reclamó por el arbitraje contra Argentina
© Getty ImagesEgipto reclamó por el arbitraje contra Argentina

Pasan las horas, pero continúa la polémica por el triunfo de Argentina sobre Egipto y su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, los faraones hicieron una queja pública.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) sacó comunicado para expresar su indignación por el arbitraje del encuentro disputado este martes 7 de julio.

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR“, lee el escrito.

“Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido“, sumaron.

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La queja se da principalmente por el gol anulado a Egipto durante la segunda parte del partido. El árbitro francés François Letexier invalidó un tanto de Mostafa Zico por una infracción en el inicio de la jugada.

Por eso, los faraones también pidieron a la FIFA que el juez a cargo del encuentro, así como sus asistentes y los del VAR, sean excluido de la Copa del Mundo “luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto”.

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