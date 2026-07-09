Durante la mañana de este jueves se dio el visto bueno para que la división de plata tenga ahora más justicia. Marcelo Salas fue pionero con sus reclamos.

El fútbol chileno, criticado a menuda, hoy tiene una gran noticia para 16 de sus equipos. Es que recientemente el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó que la Primera B tenga VAR en este segundo semestre.

Las críticas habían abundando este año. Personeros de Unión San Felipe y Deportes Temuco emplazaron públicamente a Pablo Milad a meterse la mano al bolsillo. Marcelo Salas lideró los reclamos y hoy fue escuchado.

Durante la presente jornada y en algo que estaba practicamente cocinado, vía telemática se reunieron los líderes de los clubes y validaron que el VAR llegue a la Liga de Ascenso. Para ello ya hay fecha.

¿Cuándo debuta el VAR en la Primera B?

El VAR estará presente en la Primera B desde la fecha 17, según informó el medio Primera B Chile. Por ello, la fecha 16 que inicia el 18 de julio sería la última sin la tecnología de revisión de jugadas en dicha división.

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La fecha 17 está programada para el 24 de julio, con el partidazo en el norte entre Deportes Iquique y Deportes Temuco. Justamente, el VAR debutaría con el duelo del equipo del Matador Salas, uno de los que impulsó la medida.

En cuanto a los elencos de la Liga de Ascenso, hay uno que tiene problemas para poder implementar la tecnología en su estadio. Se trata de Deportes Santa Cruz, que no cuenta con las torres para instalar cámaras del offside.

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En el elenco comerciante analizan la opción de cambiar de recinto para la segunda rueda, según la citada fuente. Ahí figuran La Granja de Curicó y el Jorge Silva Valenzuela de San Fernando como alternativas.