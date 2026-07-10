El entrenador explicó que un empresario tenía intenciones no profesionales con él.

Jorge Garcés es de esos personajes que son patrimonio del fútbol chileno, con historias inagotables tanto de su etapa como jugador, así como también de entrenador. Esta vez, contó cuando un representante tuvo intenciones amorosas con él.

Peineta en su carrera como jugador defendió las camisetas de Santiago Wanderers, Real España de Honduras, Universidad Católica, Royal Francs Borains y RFC Arquennes de Bélgica, además de Rayo Vallecano de España, entre otros. Como DT fue campeón con los Caturros en Primera División y con Provincial Osorno en la Primera B.

La insinuación al Peineta Garcés

Jorge Garcés siempre tiene una historia nueva bajo la manga y esta vez, regresó a vida como futbolista. Ahí contó que un representante le ofreció hacerlo jugar en España, pero cuando llegó a Madrid se dio cuenta que las intenciones no eran muy profesionales.

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“Me llevó un empresario al Rayo Vallecano y ni siquiera me fui a probar. Resultó que el empresario que me llevó era homosexual y me llevó con otros fines. Me quería comer con arroz graneado y cuando descubro eso, fue una escena bien desagradable”, explicó a Círculo Central.

Peineta se vio sorprendido por lo ocurrido, ya que el viajaba con la ilusión de firmar por un equipo español, por lo que al notar que las pretensiones del representante eran otras, decidió declinar del ofrecimiento amoroso del empresario.

Garcés no tuvo una buena experiencia con un empresario. Imagen: Photosport

“Estábamos en el hotel, salimos a cenar. Cuando llegamos de cenar él se había tomado sus copas y se metió a mi pieza con insinuaciones, así que lo saqué y me quedé tirado en Madrid“, recordó Garcés.

Para su suerte, Peineta fue ayudado por chilenos que conoció en España y finalmente, terminó firmando por un club belga y así pudo dejar atrás esta mala experiencia. “No alcancé a probar nada. Es lo único que no he probado”, cerró entre risas Jorge Garcés.