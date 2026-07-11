Con equipo alternativo, los cruzados sufrieron una dura caída en Quillota que de poco les sirvió a los canarios, pues quedaron eliminados tras victoria de Everton a Copiapó.

Ya clasificado a los octavos de final, Universidad Católica tenía la oportunidad de terminar su participación en el Grupo B en Copa Chile en forma invicta. El escenario se veía ideal, pues visitaba a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña.

Sin embargo, tanto el equipo que juega en Primera B, como el pésimo cometido del árbitro Manuel Vergara terminaron por quitarles su “perfección”. Los cruzados sufrieron una dolorosa derrota como forastero por 4-0, que aún así no les quita el primer puesto.

Diego González abrió la cuenta en el minuto 12, en una acción donde Católica alegó una falta contra Nickolas Pino que el juez no cobró. En el complemento, un tiro libre de Sergio Vergara a los 58′, Sebastián Parada a los 87′ y Danilo Catalán en los 90+4′ pusieron la goleada a favor de San Luis en Quillota.

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En La Franja no quedaron conformes con el arbitraje de Vergara, luego que en el primer tiempo, un codazo a Juan Francisco Rossel terminó con su salida de la cancha y sin cobro. Posteriormente, el argentino Justo Giani fue expulsado por doble amonestación, lo que encendió la furia del elenco visitante.

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¿Cómo quedaron Católica y San Luis en la Tabla de Posiciones?

A pesar de la derrota, el equipo que dirige Daniel Garnero terminó en el primer puesto del Grupo B en Copa Chile con 15 puntos. Mientras que los canarios a pesar de la victoria, quedaron eliminados, puesto que Everton venció por 1-0 a Copiapó y se quedó con el segundo puesto.

¿Contra quiénes jugarán en octavos de final?

Universidad Católica espera a quien termine en el segundo puesto del Grupo D, que actualmente es Unión La Calera, pero que puede ser Unión San Felipe. Mientras que los ruleteros se medirán con el líder de esta zona, que hoy es Universidad de Chile.