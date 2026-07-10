Los Cruzados cierran su participación en la fase de grupos ante los Canarios de Chupete Suazo.

La Copa Chile 2026 tendrá la fecha final de la fase de grupos, donde Universidad Católica cerrará su participación en esta ronda enfrentándose como visita a San Luis de Quillota.

Los Cruzados no han tenido descanso en este intenso primer semestre, donde han debido disputar Copa Libertadores, Liga de Primera, Copa de la Liga y la mencionada Copa Chile. Los dirigidos por Daniel Garnero han hecho un importante desgaste.

¿Dónde ver a U. Católica vs San Luis?

Este partido de la Copa Chile podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible por HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de Copa Chile?

El encuentro entre Universidad Católica y San Luis será este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

La UC ya está lista

Si bien en la Liga de Primera el sólido líder es Colo Colo con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica, en Las Condes no pierden la ilusión de dar la vuelta olímpica. Como muestra exhiben su brillante nivel en Copa Chile, donde ya consiguieron el paso a la siguiente ronda.

Con 15 puntos de 15 posibles, los Cruzados ya están listos en octavos de final y también tienen sellado el primer puesto. Por esta razón, a Quillota viajan para jugar por el honor, lo que no es poca cosa. Daniel Garnero aprovechará para mantener con buen ritmo al plantel.

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San Luis de Quillota es el colista del grupo B con 3 puntos, pero increíblemente los dirigidos por Humberto Suazo todavía tienen opciones matemáticas de avanzar. Claro que para hacerlo necesitan golear a Universidad Católica y esperar que Everton y Copiapó empaten. Complicado escenario.