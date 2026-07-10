Un trasandino que llegó a Las Condes durante este año quiere seguir los pasos de Fernando Zampedri.

Universidad Católica ha tenido una buena campaña en la presente temporada, sobre todo a nivel internacional. Incluso, uno de sus jugadores argentinos se entusiasma con llegar a la selección chilena. Sí, leyó bien.

Los Cruzados lograron contra todo pronóstico meterse en octavos de final de la Copa Libertadores, superando en la fase de grupos a poderosos clubes del continente: Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Ecuador. Los hinchas están muy ilusionados.

El argentino que quiere jugar por Chile

Matías Palavecino fue la gran figura de Coquimbo Unido en el 2025, donde con una campaña histórica dieron la vuelta olímpica de la mano de Estaban González. Esto le valió dar el mayor salto de su carrera y firmar por Universidad Católica para este 2026.

Si bien en la UC el argentino todavía no brilla del todo, igual ha dejado algunas pinceladas de su talento. Sabe que el buen rendimiento que está teniendo el equipo le puede abrir nuevas puertas, incluso las que todavía no están a su alcance.

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Matías Palavecino fue entrevistado por el creador de contenido El Fofo. Ahí, fue consultado sobre diversos temas de la actual Copa del Mundo. Al ser interrogado se se imagina algún día defender a Argentina, su respuesta sorprendió a todos.

“Obviamente me gustaría jugar por Argentina, pero también me gustaría vestir la camiseta de Chile. No sé cuanto me falta para la nacionalización“, indicó Palavecino.

La pregunta es lógica: ¿Cuándo podría nacionalizarse? Para ser “chileno” debe estar al menos cinco años de forma ininterrumpida en el país. Palavecino si bien tuvo un primer paso en Coquimbo en 2023, en 2024 militó en Belgrano, por lo que se cuenta desde 2025 hasta la fecha. De esta manera, todavía le restan cerca de 3 años y medio.

Palavecino suma 29 partidos, 4 goles y 9 asistencias en U. Católica. Imagen: Photosport

El talentoso volante le puede pedir datos para hacer el trámite a Fernando Zampedri. El Toro llegó a Chile en 2020 y recién en 2025 pudo defender a La Roja. Matías Palavecino tiene 28 años y aún le queda una larga espera para ser citado a Juan Pinto Durán.