Un histórico de la UC asegura que tras dejarlo fuera, está sacando su mejor juego y que la tarea es mantenerlo activo.

La victoria de Universidad Católica por un marcador de 3-0 sobre Deportes Copiapó en el estreno de los cruzados en la Copa Chile 2026 da que hablar, como el renacer de Matías Palavecino.

El volante argentino marcó un verdadero golazo para abrir el camino de la goleada en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, algo que también festejaron sus hinchas.

Tal como lo hizo Jorge Contreras con Redgol, donde asegura que es el camino que debe retomar el ex campeón con Coquimbo Unido, por lo que aplaude su desempeño.

Matías Palavecino celebró con la Católica en la Copa Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también Matías Palavecino se aleja de U Católica para volver a un viejo amor: “Tiene ganas de irse”

Matías Palavecino brilla en triunfo de la UC

Matías Palavecino ha luchado más de la cuenta para poder mantenerse competitivo en Universidad Católica, donde pareciera ser la mejor revancha luego de su gol ante Copiapó.

“Por su puesto, por todos lo que esperábamos mucho de este jugador, por haber sido tan importante en el campeonato pasado. Eso le conviene a la Católica, todo lo que sea el alza de rendimientos le hace bien al equipo”, explicó el Coke Contreras.

Por lo mismo, asegura que quizás le hizo bien el castigo, porque el jugador se da cuenta que tiene condiciones y que debe seguir en la lucha, todo para encontrar su mejor versión en la UC.

“Quizás el remedio que buscaron no fue la manera, que lo dejaran fuera en algunos partidos le sirviera, pero pasa en el deporte, que no te encuentras con tu fútbol, que piensas una cosa y no resulta, es de esperar que le sirva para ir ganando confianza y, lógicamente, repitiendo actuaciones para lograr ser ese jugador importante”, finalizó.

ver también Tras rumores: Universidad Católica toma una decisión sobre el futuro de Matías Palavecino

Revisa el compacto del triunfo de Católica: