La voz de Coke Contreras tras conocerse al rival de la Católica en octavos de final de la Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata.

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Tras derrotar a Boca Juniors en el estadio La Bombonera y clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores de forma brillante, Universidad Católica ya conoce su camino en la fase definitoria del torneo continental.

La Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata. Para cuartos de final aparecen hipotéticamente como rivales Rosario Central o Corinthians. Y por el mismo lado del cuadro asoman Cruzeiro-Flamengo y Deportes Tolima-Independiente del Valle.

En conversación con RedGol, el histórico ex jugador de la UC, Jorge Contreras, manifestó que “lo bueno es que empiezan de visita, pero en el fútbol pasa de todo. Uno no se puede confiar porque está jugando bien de visita la Católica. Ojalá siga de esa manera“.

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UC debe mejorar de local

“Estudiantes es complicado, los argentinos son así, pero Garnero está haciendo bien las cosas, solamente hay que mejorar de local“, agregó.

Coke Contreras analiza el sorteo de la UC en Copa Libertadores.

Coke Contreras sentenció que “se perdió con Boca y Colo Colo, ahí es donde se debe saber cuáles son los hombres adecuados para que el rival no juegue con libertad y facilidad“.

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Los encuentros de ida y vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes serán pactados para mediados de agosto, tras la Copa del Mundo de 2026.

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En lo próximo, la Católica volverá a la acción este domingo 31 de mayo, como visita contra Huachipato, por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera.

Resumen:

-Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de final de Copa Libertadores.

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-Los partidos de la llave se disputarán a mediados de agosto, tras el Mundial 2026.

-El equipo de Garnero jugará contra Huachipato este domingo 31 de mayo por la liga.