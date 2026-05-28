El DT albo paró hoy en cancha a uno de los refuerzos más cuestionados del año. Se espera que sea titular en la delantera ante La Serena.

Colo Colo vive un gran momento en la Liga de Primera y en la fecha pasada se le dio todo: le ganó a U Católica y perdieron tanto Limache como Huachipato. Por eso, ahora apuestan todo a ganar su próximo duelo y no dar tregua en la cima.

Fernando Ortiz alista una novedosa formación para visitar a Deportes La Serena, equipo que justamente vienen de bajar a Limache. El Cacique tendrá novedades en ofensiva, luego del equipo que paró esta semana el DT en los entrenamientos.

La gran novedad es el ingreso de Lautaro Pastrán. El ex Everton es uno de los jugadores y refuerzos más criticados por los hinchas, donde de confirmarse su inclusión en el XI, tendrá su gran oportunidad de ganarse al DT y los fanáticos albos.

La formación que prepara Colo Colo

Con cambio de esquema y de nombres, Colo Colo alista su novedosa formación para visitar este sábado a Deportes La Serena. Lautaro Pastrán es la gran novedad hasta ahora, según informó Radio ADN.

Pastrán busca su oportunidad /Photosport

Así, el XI albo sería con Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

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Con un 4-3-3, Fernado Ortiz vuelve a cambiar el tablero y deja atrás el doble “9” que ha ocupado en otros partidos. En cuanto al mediocampo, el Cacique tendrá la baja obligada de Tomás Alarcón, quien fue expulsado ante U Católica.

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El partido ante La Serena será este sábado 30 de mayo, a las 15.00 horas en La Portada. Colo Colo es líder de la Liga de Primera, con 30 puntos. En segunda posición está Huachipato, con 22 unidades, seguido de Limache, que tiene 21.