Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se mostró más que contento con el momento de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo.

Colo Colo vive un momento dulce como líder exclusivo de la Liga de Primera. Tras vencer a U. Católica en el clásico, el equipo de Fernando Ortiz tomó una distancia de ocho puntos en la cima del torneo.

La ventaja es suficiente para ser el campeón de invierno y comenzar a mirar el segundo semestre de la mejor manera. Y ayuda, además, a darle más calma al Tano, quien parece conquistar por fin a sus últimos detractores.

El DT comienza a dejar atrás las dudas con los últimos triunfos. Actualmente, tiene al Cacique con 30 puntos en 13 fechas jugadas, marcando el mejor arranque en la historia de torneos largos durante este siglo.

En el Monumental, Aníbal Mosa solo tuvo aplausos para Ortiz. “Estamos muy contentos con su trabajo. Creo que cuando tuvimos que aguantar al técnico, fue la decisión correcta”, declaró este miércoles.

En Blanco y Negro está felices con Fernando Ortiz | Photosport

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Aníbal Mosa defiende el proceso de Fernando Ortiz: ¿Y su futuro en el Monumental?

El presidente de Blanco y Negro defendió la decisión de mantener a Fernando Ortiz cuando todos dudaban. “Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros confiamos en este cuerpo técnico“, señaló.

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Sobre su futuro, Aníbal Mosa aclaró que el Tano “tiene contrato hasta fines de 2026 y, de darse ciertas condiciones, existe una renovación. Pero eso lo veremos a fin de año”.