Colo Colo podría perder a Maureira en duelo clave, lo que obligaría a Fernando Ortiz a echar mano de Eduardo Villanueva, hoy tercer arquero del Cacique.

El buen momento del novel arquero Gabriel Maureira le da un dolor de cabeza a Colo Colo y su entrenador Fernando Gago. Es que el hoy titular del Cacique tras la lesión de Fernando De Paul podría ser baja en los albos.

Colo Colo debe enfrentar a Huachipato el domingo 7 de junio por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, a las 15:00 horas en Talcahuano. En el duelo el Cacique podría jugarse el paso a las semifinales del torneo.

Pero Maureira podría ser ausencia obligada tras ser nominado a la selección chilena sub 20, que jugará un amistoso contra su similar de Brasil un día antes, el sábado 6 de junio, en el Estadio Nacional.

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Los ojos de Colo Colo se posan en Villanueva

De esta forma, es muy posible que Maureira juegue con La Roja juvenil a menos de 24 horas del encuentro de Colo Colo. Y puede ser una irresponsabilidad arriesgarlo.

La selección chilena sub 20 puso en aprietos el arco de Colo Colo.

Todavía en la enfermería De Paul, quien debió operarse de una lesión avulsiva del isquiotibial proximal derecho, el Cacique debería recurrir a su hoy tercer arquero y suplente de Maureira, Eduardo Villanueva.

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El portero de 21 años registra hasta ahora un partido, el mismo de su debut contra Deportes Iquique a fines de septiembre del año pasado, al entrar desde el banco por la fecha 23 de la Liga de Primera, completando 29 minutos.

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Cabe recordar que Maureira tiene 19 años y por ahora registra siete partidos, cinco por Primera División y dos por Copa de la Liga, todos este 2026.

Resumen:

-El entrenador Fernando Gago podría perder al arquero Gabriel Maureira para el duelo ante Huachipato.

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-Colo Colo enfrentará a Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano.

-El portero Eduardo Villanueva sería el reemplazante titular ante la operación quirúrgica de Fernando De Paul.