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Colo Colo

Colo Colo mira a su tercer arquero: el dolor de cabeza de Fernando Ortiz por Gabriel Maureira

Colo Colo podría perder a Maureira en duelo clave, lo que obligaría a Fernando Ortiz a echar mano de Eduardo Villanueva, hoy tercer arquero del Cacique.

Por Diego Jeria

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Colo Colo podría sufrir la baja de Maureira en Copa de la Liga.
© PhotosportColo Colo podría sufrir la baja de Maureira en Copa de la Liga.

El buen momento del novel arquero Gabriel Maureira le da un dolor de cabeza a Colo Colo y su entrenador Fernando Gago. Es que el hoy titular del Cacique tras la lesión de Fernando De Paul podría ser baja en los albos.

Colo Colo debe enfrentar a Huachipato el domingo 7 de junio por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, a las 15:00 horas en Talcahuano. En el duelo el Cacique podría jugarse el paso a las semifinales del torneo.

Pero Maureira podría ser ausencia obligada tras ser nominado a la selección chilena sub 20, que jugará un amistoso contra su similar de Brasil un día antes, el sábado 6 de junio, en el Estadio Nacional.

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De esta forma, es muy posible que Maureira juegue con La Roja juvenil a menos de 24 horas del encuentro de Colo Colo. Y puede ser una irresponsabilidad arriesgarlo.

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Todavía en la enfermería De Paul, quien debió operarse de una lesión avulsiva del isquiotibial proximal derecho, el Cacique debería recurrir a su hoy tercer arquero y suplente de Maureira, Eduardo Villanueva.

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El portero de 21 años registra hasta ahora un partido, el mismo de su debut contra Deportes Iquique a fines de septiembre del año pasado, al entrar desde el banco por la fecha 23 de la Liga de Primera, completando 29 minutos.

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Cabe recordar que Maureira tiene 19 años y por ahora registra siete partidos, cinco por Primera División y dos por Copa de la Liga, todos este 2026.

Resumen:

-El entrenador Fernando Gago podría perder al arquero Gabriel Maureira para el duelo ante Huachipato.

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-Colo Colo enfrentará a Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano.

-El portero Eduardo Villanueva sería el reemplazante titular ante la operación quirúrgica de Fernando De Paul.

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