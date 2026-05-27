Casi todo listo: la probable formación de Boca Juniors contra la Católica en La bombonera... duelo clave y trascendental por Copa Libertadores.

Universidad Católica visita a Boca Juniors este jueves en el estadio La Bombonera, duelo válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. La UC llega como líder en la tabla con 10 puntos, superando a Cruzeiro (8), el mismo xeneize (7) y el eliminado Barcelona de Ecuador (3).

En la formación el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, prepara un once tirular con tres cambios respecto al empate 1-1 contra Cruzeiro.

De no mediar contratiempos Boca formará con Leandro Brey en el arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en mediocampo; Exequiel Zeballos y Milton Giménez en delantera.

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Detalles de la previa de Boca ante la UC

Es decir, Pellegrino reemplaza a Ayrton Costa, Herrera a Tomás Belmonte y Zeballos a Miguel Merentiel. De esos tres cambios dos son forzados.

Formación: el once de Boca para una final anticipada de Copa Libertadores contra la Católica.

Asimismo, cabe recordar que Brey se mantiene en el arco tras la lesión de Agustín Marchesín, mientras Santiago Ascacíbar sigue suspendido por la roja vista contra Barcelona.

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Otra baja es Adam Bareiro por lesión muscular, mientras Merentiel, quien sufrió un desgarro la semana pasada, sería alternativa en el banco, aún entre algodones.

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Con Boca al filo y necesitado de ganar o ganar, a la UC le sirve un triunfo o un empate para meterse primera de grupo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Incluso perdiendo puede optar al segundo puesto, o en el peor de los casos ir a Sudamericana como tercera en la tabla.

Resumen:

-Universidad Católica lidera el Grupo D con 10 puntos previo al duelo contra Boca Juniors.

-El entrenador Claudio Úbeda realizará tres cambios en la formación titular de Boca para este jueves.

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-El arquero Leandro Brey será titular ante las lesiones de Agustín Marchesín.