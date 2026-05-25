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Mundial 2026

Lionel Messi sale lesionado en Inter Miami a días del Mundial 2026: Argentina con angustia

Messi salió lesionado en el Inter Miami, dejando en suspenso su participación en el Mundial 2026. Argentina con angustia hasta el parte médico del club de la MLS.

Por Diego Jeria

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Messi lesionado en Inter, arriesga perderse el Mundial.
© Getty ImagesMessi lesionado en Inter, arriesga perderse el Mundial.

Lionel Messi enciende las alarmas de la selección argentina, la Copa del Mundo del 2026, la FIFA y todo el fútbol planetario. Es que restando poco más de dos semanas para el Mundial, el astro trasandino salió lesionado en el Inter Miami.

El equipo de Messi se impuso por 6-4 al Philadelphia Union, pero La Pulga debió abandonar el terreno de juego en los 74′, cuando el marcador estaba igualado 4-4. Fue el mismo atacante quien pidió ser reemplazado.

Tras el duelo, fue el ex entrenador de Universidad de Chile y hoy DT de Messi en el Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, quien intentó poner la calma.

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Lio estaba cansado. El campo estaba pesado y ante la duda uno trata de que no arriesgue”, dijo el último entrenador en ganar la Primera División con Universidad de Chile, con Lionel Scaloni temblando en Argentina.

Messi lesionado en el último partido del Inter Miami, a nada del inicio del Mundial 2026.

Messi lesionado en el último partido del Inter Miami, a nada del inicio del Mundial 2026.

En el encuentro, Messi sintió una molestia en la parte posterior del muslo. Se tocó la zona, evaluó y decidió no arriesgar. Reemplazado se fue directo a camarines. Ahora se espera por el parte médico oficial del Inter Miami.

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Como vigente campeón del mundo, Lionel Messi espera por su sexto Mundial en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Antes el astro lideró a la Albiceleste en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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En la Copa del Mundo 2026, Argentina y Messi comparten el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, con debut pactado para el 16 de junio frente a Argelia.

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Resumen:

-Lionel Messi se retiró con molestias musculares al minuto 74 ante Philadelphia Union.

-16 de junio es la fecha del debut de Argentina contra Argelia en 2026.

-Grupo J está conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania en el Mundial.

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