El portero de Universidad Católica tuvo una jornada terrible y se ganó varios retos por su actitud y comportamiento. Será uno de los cuatro expulsados, según reveló Gonzalo Jara.

La tarde furiosa de Vicente Bernedo en la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica en el hermoso Claro Arena comenzó con el golazo espectacular que anotó Javier Correa para igualar el partido 1-1. Luego de deshacerse de la marca de Daniel González, el “9” clavó un remate al ángulo.

Bernedo quedó literalmente parado y observo cómo la pelota se clavó tras el tirazo de Correa y el levísimo desvío en Jhojan Valencia. Tras eso, el portero de la UC le lanzó un pelotazo a Leandro Hernández. Eso desató que el “34” encarara al meta de 24 años.

Hubo forcejeos y varios insultos por un lado y otro. También quiso intervenir Diego Ulloa para defender a su compañero. Hernández y Bernedo fueron amonestados por el juez, José Cabero. Tras eso, llegó el primer reto fuerte para el rubio golero, a quien ya le habían cuestionado su educación tras la polémica salida de Cobreloa.

Vicente Bernedo agarra a Leandro Hernández. Mientras tres de sus compañeros intentan frenarlo. (Captura TNT Sports).

Fue Branco Ampuero, capitán ante la suplencia del Toro Zampedri, quien quiso ponerle freno en seco al Vicho Bernedo. Quizá porque lo veía innecesariamente descontrolado. O porque derechamente pensaba que estaba haciendo el loco con ese show innecesario.

Branco Ampuero trata de frenar la primera parte del espectáculo que montó Bernedo. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

Pero lo peor llegó sobre el final del encuentro. Bernedo no aguantó las celebraciones albas por el triunfazo en la precordillera. Había varios otros focos de posibles encontrones. Como el de Claudio Aquino con el colombiano Valencia, que se enfrascaron en una fuerte disputa.

ver también Colo Colo pierde mucho tras la pelea con la UC: tendrá que improvisar por dos posibles suspendidos

Garnero reta dos veces a Bernedo luego del triunfo de Colo Colo vs Católica

Daniel Garnero le llamó la atención a Vicente Bernedo una vez durante los instantes posteriores al pitazo final en el partido que Colo Colo le ganó a la Católica. Aunque todavía no llegaba a un punto álgido la escena, donde el golero dio varios manotazos.

Daniel Garnero quiso frenar a Bernedo. Spoiler: no pudo. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

También recibió un claro golpe de Javier Méndez, uno de los cuatro jugadores que serán expulsados, según contó Gonzalo Jara en TNT Sports. El uruguayo Joaquín Sosa también lanzó un combo. Y llegó a conectarlo, pero no completamente. El arquero Eduardo Villanueva lo tomó con fuerza para contenerlo. Lo retuvo hasta que Fernando Ortiz le pidió que lo soltara.

Un momento álgido de la pelea. (Captura TNT Sports).

Luego de que ya se había calmado la batahola, Garnero no aguantó más las ganas de Bernedo de seguir cerca de la zona de riesgo. Lo fue a buscar, como cuando un padre regaña por segunda vez a su hijo tras un error que repitió después de poco tiempo.

Publicidad

Publicidad

Bernedo siendo retado por Garnero. (Foto: Siempre Pasa Algo).

Con ese nivel de hartazgo se aprecia en un video de Siempre Pasa Algo. Lo envió al camarín visiblemente molesto por la actitud que tuvo el golero, quien estuvo en el microciclo de arqueros que Nicolás Córdova llevó a cabo en Juan PintoDurán para la selección chilena.

ver también El tirón de orejas a Vicente Bernedo tras el caliente clásico de U Católica vs Colo Colo

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs la UC en el Claro Arena

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la Liga de Primera 2026 con ocho puntos de ventaja al cabo de 13 fechas.