Jorge Aravena manifestó que Javier Correa nunca tuvo la intención de poner la pelota en el ángulo y se trató de un golpe de suerte.

Javier Correa fue la gran figura de la noche en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, al marcar dos goles. Uno de ellos, el empate transitorio, el mejor de la fecha al clavarla al ángulo.

Eso sí, un ídolo de Universidad Católica como Jorge Aravena manifestó que Correa tuvo mucha fortuna, porque no quiso apuntar a ese rincón en su remate.

“El primer gol de Colo Colo no fue un tiro en el que Correa haya querido tirarla ahí”, señaló el Mortero en charla con Redgol, asegurando que en buen chileno se trató de un zapallazo.

Detalló que la presencia de Johjan Valencia en la marca lo ayudó. “Vio que venía un defensor a disputarle el balón, tiró el zapatazo para aguantar el trancazo y metió la pelota en el ángulo”, analizó.

Colo Colo celebra uno de los goles de Correa

Sobre el otro tanto, piensa que es debido a la desconcentración de los defensores cruzados. “En el segundo no nos pueden pillar tan mal parados, estaba muy mal parada Católica”, confesó.

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La molestia de Aravena con Palavecino

Aravena está preocupada por el nivel del equipo de Daniel Garnero en la Liga de Primera. “Mal la Católica, muy mal. Nada que hacer. Está difícil el campeonato, de la manera en que la UC está jugando el torneo local, se pone cuesta arriba”, señaló.

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El Mortero fue un buen 10, por eso lamenta que haya un jugador tan poco desequilibrante como Matías Palavecino. “Vuelvo a criticar lo mismo, Palavecino apenas hizo un pase bueno mientras estuvo en la cancha“, detalló.

La UC deberá dar vuelta la página para enfocarse en Boca Juniors, rival al que enfrentarán este jueves en la Bombonera para definir el paso a octavos de final de Copa Libertadores.

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