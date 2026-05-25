Tras ser figura en el clásico entre Colo Colo y U. Católica, Javier Correa tuvo elogios para el Claro Arena.

Colo Colo resultó ser una visita muy amarga para U. Católica en el Claro Arena. Con dos goles de Javier Correa, el Cacique remontó frente a la Franja y terminó celebrando en la cancha de Las Condes.

Aunque los cruzados eran muy superiores en el inicio y encontraron el gol a los 8′, los albos respondieron al final del primer tiempo y firmaron una victoria para arrancarse en la cima de la tabla de posiciones.

Después del pitazo final, el héroe de la jornada, Javier Correa, se sumó al panel de Todos Somos Técnicos y abordó varios aspectos del encuentro. Ahí fue que tuvo grandes elogios para el Claro Arena.

“Muy buena la cancha. Muy lindo. De verdad, no había visto un estadio así tan lindo, tan espacioso el vestuario de visitante. Sí, no soy muy amigo del sintético, pero en estructura, es impresionante”, mencionó.

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Javier Correa y el Claro Arena: “Ojalá todos los estadios en Chile fueran así”

“Ojalá que todos los estadios de Chile fueran así“, comentó Javier Correa. Sobre que el recinto no tenga rejas que separen a los hinchas de la cancha, dijo que “eso es increíble. Igual te da un poquito de… Sí, de lejos a gritar“.

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Esta fue la primera vez que Colo Colo visitó el Claro Arena desde su inauguración en 2025. Ahora, los albos volverán a salir de casa, porque viajarán a la Cuarta Región para enfrentar a Deportes La Serena en la fecha 14.