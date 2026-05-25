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Colo Colo

Jonathan Villagra le regaló su camiseta de Colo Colo a periodista de TNT Sports

El defensor de los albos festejó la victoria ante Universidad Católica en el Claro Arena obsequiando su polera.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo festejó en el Claro Arena.
© PhotosportColo Colo festejó en el Claro Arena.

Una victoria histórica consiguió Colo Colo este domingo, porque fue por primera vez al Claro Arena a visitar a Universidad Católica y se llevó los tres puntos.

El cuadro albo, que vistió de negro en la fría precodillera, se impuso por 2-1 gracias a una brillante actuación del delantero argentino Javier Correa, quien se despachó un doblete en el final del primer tiempo.

El Cacique aprovechó una ráfaga del cordobés, quien marcó a los 41 y 45 minutos, para así llevarse una victoria que le permite estirar su ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

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Jonathan Villagra le regaló su camiseta a Coni Solar

Uno de los destacados en la victoria de Colo Colo fue el defensor Jonathan Villagra, quien en la temporada 2026 ha ido en alza y ahora es fijo en la zaga del puntero del fútbol chileno.

El ex Unión Española festejó de manera especial el triunfo en el Claro Arena, porque luego de la fuerte trifulca que se dio en el final del encuentro tuvo un gesto inesperado ante las cámaras.

Villagra fue entrevistado en el túnel del Claro Arena por la periodista Constanza Solar de TNT Sports, a quien decidió regalarle su camiseta al frente de la cámara cuando finalizaba su mano a mano.

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Coni Solar reaccionó sorprendida por el regalo del defensor de Colo Colo y luego mostró el regalo que le hizo el 2 albo en sus redes sociales.

Colo Colo es el líder de la Liga de Primera con 30 puntos tras la fecha 12 y le saca 8 puntos de ventaja a sus más cercano perseguidor, que es Huachipato.

En síntesis

  • Colo Colo ganó 2-1 a Universidad Católica con doblete del argentino Javier Correa.
  • Jonathan Villagra regaló su camiseta a Constanza Solar, periodista de TNT Sports.
  • Colo Colo suma 30 puntos liderando la Liga de Primera con ventaja de 8.
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