Arturo Vidal reaccionó a la pelea que se armó entre jugadores de Colo Colo y U. Católica tras el clásico. Hubo cuatro expulsados.

El clásico entre Colo Colo y U. Católica tuvo un caliente final en el Claro Arena. Cuando se pitó el final, jugadores de ambos equipos protagonizaron una enorme pelea que terminó con cuatro expulsados.

La tensión llegó a su punto máximo cuando comenzaron los empujones y golpes. Según TNT Sports, Vicente Bernedo, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Daniel González vieron la tarjeta roja por parte del juez del encuentro.

Uno que intentó calmar los ánimos durante todo el enfrentamiento fue Arturo Vidal. Por eso mismo, más tarde el King fue consultado sobre lo que sucedió en la cancha de Las Condes.

“Son cosas que pasan después de un partido, todo el mundo un poco caliente, ellos y nosotros celebrando, pero pasan a segundo plano. Lo importante acá es que se cumplió, se ganó y seguimos punteros”, dijo.

El clásico terminó con polémica en el Claro Arena | Photosport

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En Colo Colo se refieren a la pelea que marcó el final del clásico contra U. Católica

Otro que se refirió a lo que pasó fue Joaquín Sosa, quien sí estuvo bastante involucrado en el escándalo que marcó el final del clásico. En zona mixta, el defensor valoró que todo quedó ahí.

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“Nosotros contentos porque ganamos, ellos obviamente enojados porque perdieron… Y nada. Son cosas que no tienen que pasar, pero bueno, no pasó a mayores“, comentó.