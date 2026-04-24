Código Promocional TikiTaka (válido en Abril 2026)

Uno de los bonos de bienvenida más competitivos del mercado en Chile es el que te ofrece el código promocional TikiTaka. Aprende cómo puedes reclamar hasta $100.000 CLP para deportes o $500.000 + 200 Tiradas para casino.

¿Qué incluye el código promocional de TikiTaka?

Si eres un nuevo usuario de esta casa de apuestas y no has realizado un primer depósito, podrás reclamar uno de los dos bonos de bienvenida que ofrece el operador: deportes o casino.

Posteriormente, tendrás acceso a la plataforma completa y tendrás acceso a cualquier bono TikiTaka disponible. Te presentamos las principales características de las bonificaciones por primer depósito:

Oferta de TikiTaka Detalles de la promo Código Promocional Deportes Duplica el 100% por tu primer depósito hasta $100.000 CLP Regístrate aquí Casino 100% del primer depósito hasta $500.000 + 200 Tiradas Regístrate aquí Deportes Bono de recarga semanal del 70% hasta $500.000 Regístrate aquí

¿Cómo uso el código promocional TikiTaka?

El proceso de registro es muy sencillo y durante el mismo tendrás la opción de elegir usar el código promocional TikiTaka. Recuerda que debes ser mayor de 18 años para registrarte así:

Ingresa al portal web de TikiTaka aquí Presiona el botón ‘Registro’ Si llegaste a través de nuestros enlaces no hace falta que ingreses un código promocional. Define tu correo electrónico y contraseña. Luego acepta TyC Completa tus datos personales y finaliza presionando en ‘Crear Cuenta’

Tomada de TikiTaka

¿Cuál es la oferta de bienvenida de TikiTaka?

La oferta de bienvenida para los nuevos usuarios de este operador que se registren usando el código promocional TikiTaka comprende una bonificación del 100% de su primer depósito hasta $100.000 CLP.

Tomada de TikiTaka

Esta es una oferta competitiva en el mercado chileno. Es importante recordar que los usuarios que elijan este como su bono de bienvenida tienen que cumplir con Términos y Condiciones como:

Ser mayores de edad (18+)

Depósito mínimo de $5.000 CLP

Valor máximo de la promoción: $100.000 CLP

Recibirás el bono al apostar el valor de tu primer depósito al menos una vez

Tu primer depósito se debe poner en juego con cuotas de 1.50 o superiores

Rollover total de 6 veces (6x) el valor del depósito y el bono

El requisito de apuesta se debe cumplir con apuestas individuales de cuota 2.00 o superiores; o en combinadas de al menos 1,50 por selección.

Conoce todos los Términos y Condiciones de la oferta de bienvenida del bono TikiTaka ingresando a la web del operador.

Bono de bienvenida para casino: hasta $500.000 + Tiradas Gratis

La oferta de bienvenida de casino que te entrega usar el código promocional TikiTaka te permite reclamar el 100% de tu primer depósito y hasta $500,000 + 200 Tiradas Gratis.

Para recibir este bono debes ser mayor de edad y realizar un primer depósito de mínimo $5.000 CLP luego de registrarte en la casas de apuestas.

Los requisitos de apuesta son 35 veces la cantidad inicial del depósito y el bono recibido. Los requisitos de apuesta de las ganancias de los giros de bonificación son x40.

Tomada de TikiTaka

Ventajas del código promocional TikiTaka en Chile

Registrarte en esta casa de apuestas usando el código promocional TikiTaka te permite acceder a toda la plataforma del operador y a su oferta en deportes y casino.

Bono de bienvenida por depósito en deportes y casino

Ofertas y promociones para usuarios registrados

Apuestas en más de 20 deportes

Deportes tradicionales y de nicho

Apuestas en vivo

Miles de juegos de casino (Tragaperras)

Juegos de casino en vivo

Los mejores proveedores de juegos de casino

Excelentes métodos de pago

Muy buen servicio al cliente

Plataforma de TikiTaka

Promociones para usuarios registrados

Tener una cuenta en esta casa de apuestas no solo te da acceso al bono TikiTaka. Luego de liberar la oferta de bienvenida, podrás reclamar hasta 15 bonos y promociones frecuentes para deportes y casino.

Conoce las principales promociones y actividades que puedes elegir con tu cuenta de usuario nueva, en donde la clave será que te registres usando el código promocional TikiTaka.

Bono Cashback del 10% hasta $500.000 en deportes

Para recibir el Cashback debes inscribirte en la oferta y apostar en los eventos de tus deportes favoritos.

El porcentaje de retorno se calcula con todas las apuestas realizadas entre el lunes a las 00:00 horas y el domingo siguiente hasta las 23:59 horas. La promoción se reinicia cada semana.

Tomada de TikiTaka

El monto del bono se calcula sobre el 10% del total de las pérdidas que acumules en tus apuestas deportivas.

No está contabilizado ningún bono ni los retiros realizados durante el periodo de calificación. Podrás recibir como cashback entre $20.000 y $500.000 CLP.

Bono de recarga semanal del 70% hasta $500.000

Para que se acredite este bono en tu cuenta deberás realizar un depósito. El monto de ese depósito debe apostarse con un requisito de apuestas de 1x con cuotas mínimas de 1.50.

Bono en TikiTaka

Una vez que hayas cumplido con el rollover podrás reclamar el 70% del depósito y por un máximo de hasta $500.000. Para calificar a esta promoción, tu depósito debe ser de mínimo $20.000 CLP.

Conoce todos los Términos y Condiciones de esta oferta ingresando a la página web del operador y luego en la sección Promociones.

Bono de recarga semanal en casino: hasta 30 giros gratis

Si prefieres los juegos de casino, la casa de apuestas también cuenta con bonos frecuentes para usuarios registrados en este apartado.

Uno de esos es el bono de recarga semanal en el que puedes reclamar hasta 60 giros gratis. Esta oferta está vigente entre lunes y jueves de cada semana con un depósito desde $5.000.

Tomada de TikiTaka

Los giros gratis se podrán utilizar en un tragamonedas seleccionado por el valor, estableciendo el valor mínimo de cada giro.

Los giros no se pueden utilizar en ningún otro juego y tienen una vigencia de siete días. De lo contrario, caducarán. Además, las ganancias producto de estos giros tienen un rollover de 40x.

Pros y contras del código promocional TikiTaka

El código promocional TikiTaka está disponible para todos los nuevos usuarios que se registren en la casa de apuestas y completen un primer depósito.

Conoce nuestra tabla comparativa que analiza los pros y contras del código TikiTaka:

Pros Contras El código TikiTaka se usa durante el registro Solo web, sin app disponible Depósito mínimo de $5.000 CLP No usar el bono de bienvenida correctamente Bono de bienvenida para deportes y casino Rollover alto en el bono de casino Promociones adicionales para usuarios registrados Rollover medianamente alto para deportes 20+ deportes para apuestas pre partido y en vivo Miles de juegos de casino (Tragaperras)

Experiencia personal con el código de TikiTaka

Usar el código TikiTaka es bastante fácil. Siempre y cuando seas un nuevo usuario, este código te ayudará durante el proceso de registro para luego sacarle el máximo provecho a los beneficios que te entrega la casa de apuestas.

La casilla donde se debe ubicar el código TikiTaka es fácil de ubicar, aunque también puedes usarlo de manera automática haciendo clic en alguno de los enlaces habilitados en este artículo.

Una vez utilizamos el código para elegir el bono TikiTaka, realizamos el primer depósito, La casa de apuestas ofrece una amplia gama de métodos de pago que incluye el pago con pesos chilenos o criptomonedas.

Antes de reclamar el bono, tuvimos que hacer una primera apuesta. El Masters 1000 de Indian Wells en el partido entre Carlos Alcaráz y Grigor Dimitrov. Eso nos permitió acceder a la bonificación.

Apuestas en TikiTaka

Al recibir el bono TikiTaka de bienvenida, lo usamos para apostar en los octavos de final de la Champions League para realizar pronósticos en el mercado 1X2 de estos partidos.

Recuerda que para liberar las ganancias del bono de bienvenida de TikiTaka, se debe cumplir con un rollover total de 6 veces (6x) sobre el valor del depósito y el bono.

El código TikiTaka te permite acceder a un excelente bono de bienvenida para deportes, pero si lo prefieres, puedes elegir el de casino, que te entrega hasta $500.000 CLP y 200 Giros Gratis.

Preguntas frecuentes sobre el código de bono TikiTaka

¿Dónde se pone el código promocional en TikiTaka?

El código TikiTaka se digita en la casilla destinada para este fin durante el proceso de registro. Al hacerlo, podrás reclamar todos los beneficios como bonos de bienvenida y otras promociones.

¿Puedo reclamar un bono de bienvenida con el código TikiTaka?

Sí, están disponibles bonos de bienvenida para deportes o casino, según elija el nuevo usuario.

¿Quién puede reclamar el bono de bienvenida de TikiTaka?

Todos los usuarios chilenos y mayores de 18 años, pueden usar el código promocional TikiTaka para registrarse y disfrutar de todos los beneficios de la plataforma.

¿En qué se puede apostar con el código de TikiTaka?

Al usar el código TikiTaka accederás a toda la plataforma de esta casa de apuestas y con ello, apostar en cualquiera de los más de 20 deportes disponibles y en miles de juegos de casino.

Olvidé poner el código durante el registro, ¿qué puedo hacer?

Podrás usar el código promocional TikiTaka más adelante durante el proceso de tu primer depósito. Pero si hiciste clic en los enlaces de este artículo, el código funcionará automáticamente.