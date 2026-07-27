Desde el ente rector del fútbol comunicaron cuál fue la anotación más destacada de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 brindó grandes momentos, pero restaba saber cuál fue el mejor gol del torneo. Pues bien, desde la FIFA anunciaron al gran ganador de este premio.

El aumento de selecciones en la cita planetaria tuvo el aumento de partidos y también, el aumento de goles. Tantos para todos los gustos, pero solo uno podía ser el ganador y desde el ente rector del fútbol ya dieron a conocer al galardonado.

El mejor gol del Mundial 2026

Luego de una votación a través de la página web de la FIFA, estos anunciaron que el mejor gol de la Copa del Mundo 2026 fue el anotado por Sidny Lopes Cabral ante Argentina en los 16avos de final. Pese a que siempre hay polémicas en las elecciones, esta vez hay consenso de que es adecuado el premio.

Lopes Cabral, lateral de Cabo Verde, encaró por la izquierda, enganchó y de derecha la clavó al segundo palo de Emiliano “Dibu” Martínez. Fue el 2-2 transitorio en tiempo extra ante la Albiceleste. Si bien terminaron perdiendo, su gol pasó a la historia.

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“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’ No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría”, recordó Lopes Cabral en conversación con la FIFA.

“Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz“, explicó el jugador de Trabzonspor de Turquía.

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A tal nivel llegó la locura por el tanto de Sidny Lopes Cabral, que este jugador reveló que el mismísimo Marcelo, leyenda de Real Madrid, le escribió para felicitarlo por la anotación. Incluso, el brasileño también lo apoyó para ser elegido como el mejor gol del torneo.

“¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Le respondí: ‘¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar’. Y él me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar; eres muy bueno’. Yo solo podía pensar: ‘¡No me lo puedo creer!’. Me quedé completamente sorprendido al recibir su mensaje“, cerró Lopes Cabral.