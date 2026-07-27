El portero uruguayo, en gran parte responsable del pésimo Mundial 2026 de los charrúas, habló en su regreso al fútbol argentino para atajar en Estudiantes.

Una de las grandes decepciones del pasado Mundial 2026 sin lugar a duda que fue Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa se fue eliminado de la fase de grupos sin ganar un solo partido y mostrando una calidad de fútbol muy cuestionable.

Lamentablemente, hay un jugador que grafica a la perfección el bajo torneo de los charrúas, y ese es Fernando Muslera. El portero de 40 años no respondió a la confianza que Bielsa le dio y cometió errores que terminaron traduciéndose en la eliminación de la celeste.

Por lo mismo, su voz era una de las que más se necesitaba escuchar tras el fracaso. Y esta se hizo esperar, ya que recién en su vuelta al fútbol argentino para atajar en Estudiantes de La Plata el meta habló con los medios sobre su pésima Copa del Mundo.

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Muslera habla tras su pésimo Mundial 2026 con Uruguay

El arquero habló con ESPN tras la derrota por 2-0 de su equipo ante Independiente por la fecha 1 del Clausura trasandino, donde hizo un balance de su que fue su cita planetaria y hasta habló un poco de su relación con Marcelo Bielsa.

“Llego entre dolor y alegría por el recibimiento que tuve en la cancha, por los mensajes no solo de la gente sino de los compañeros luego del Mundial. Lo dije en el campo, nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto”, declaró Muslera.

En ese sentido, portero de 40 años sostuvo que “no la pasé bien, la verdad. Sé también lo que se dio, cómo se dio y cómo llevarlo adelante porque no es la primera vez que me ha pasado. Siempre digo que vengan más (goles) porque me fortalece, hacen que vaya para adelante y nunca para atrás porque así soy yo como persona”.

Fernando Muslera cometió errores infantiles en el pasado Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Sobre su relación con el Loco, el meta afirmó que “lo conocí poco y no tuvimos muchas chances de hablar. Sobre el Mundial, todos nos fuimos dolidos inclusive él”.

Para cerrar, elogió el torneo que hizo Argentina, declarando que “hay que ser realistas. Vienen siendo la mejor selección del continente hace mucho tiempo, lo demostró llegando a dos finales del mundo seguidas y no es nada fácil. Hay que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores. Nosotros tenemos que copiar las cosas buenas”.

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En síntesis