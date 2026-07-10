El portero uruguayo de 28 años, uno de los tres goleros que el Loco Bielsa llevó al Mundial 2026, tenía una muy buena opinión del rosarino. Aunque evidenció que no todo el grupo pensaba lo mismo con una frase clave.

Mientras el ciclo de Marcelo Bielsa todavía genera mucho ruido en Uruguay, el arquero mundialista Santiago Mele suena con fuerza en Chile, pues Colo Colo hizo una oferta formal para quedarse con sus servicios. El golero parece tener los días contados en el Monterrey.

Y en ese contexto, el Cacique se fijó en él para reforzar la portería alba, que quedó custodiada por el juvenil Gabriel Maureira luego de la seria lesión que marginó a Fernando de Paul. Hace más de dos años, en abril de 2024, el golero militaba en Junior de Barranquilla.

De hecho, enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores de aquel año, cuando el equipo de Jorge Almirón eliminó al elenco colombiano. “Estoy integrando la selección uruguaya y con muchas ganas de seguir creciendo. Siempre ha sido mi máximo sueño”, apuntó entonces el golero de 28 años.

Santiago Mele en acción por Junior de Barranquilla ante los albos en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“La Eliminatoria ha cambiado. Sacando el tema de la cantidad de equipos que clasifican al Mundial, es sumamente pareja. Incluso al día de hoy, más allá de que tenemos buen puntaje, la clasificación no está cerrada. Todo está muy apretado, se están dando partidos muy competitivos y eso al jugador lo estimula”, agregó Mele.

Santiago Mele parece tener los días contados en el Monterrey de México. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

El meta charrúa tiene ocho partidos jugados por la Celeste. Siete de ellos los disputó bajo la tutela de Bielsa. “Formar parte de una Copa del Mundo motiva a todos”, afirmó Mele. A la postre fue el tercer arquero uruguayo en el Mundial 2026, por detrás de Fernando Muslera y de Sergio Rochet.

“Hace dos años que estamos trabajando con Marcelo Bielsa y cada vez está más sólida la idea de lo que hemos recibido de su parte. Todos los jugadores que han estado demostraron estar a la altura y entienden la idea del entrenador. Así hemos ganado partidos muy importante y nos hemos mantenido arriba”, manifestó Santiago Mele ese 23 de abril.

ver también El ahorro millonario de Monterrey que beneficia a Colo Colo en el fichaje de Santiago Mele

Colo Colo busca su fichaje: Santiago Mele llenó de halagos al Loco Bielsa

Mientras Colo Colo sigue en busca de allanar el camino para concretar el fichaje de Santiago Mele, en esa entrevista con radio 1010AM, el golero fue muy elogioso con Marcelo Bielsa. Aunque antes de eso, dejó una frase que con lectura entre líneas y todo lo que ocurrió después, era un aviso claro.

“Voy a hablar en lo personal, a mí Bielsa me ha potenciado en mi carrera”, afirmó Mele. Dijo sin decir que evidentemente había jugadores que no pensaban lo mismo del entrenador rosarino, quien supo conducir a la selección chilena a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Marcelo Bielsa durante el Mundial 2026, donde Uruguay tuvo un fracaso estrepitoso. (David Ramos/Getty Images).

Y prosiguió. “Tener un entrenador que está tan enfocado en la mejora individual del jugador ha sido muy enriquecedor. Estoy muy agradecido y con muchas ganas de seguir aprovechandolo”, manifestó el exgolero de Plaza Colonia de su país y de Unión Santa Fe en Argentina.

“Nos hacen un seguimiento de los partidos que jugamos. El trabajo empieza antes de llegar al Complejo Celeste. Cuando nos incorporamos en las convocatorias eso hace que lo realizado sea una continuación de lo anterior. Son trabajos que te ayudan mucho a estar finos en lo técnico, táctico y físico. Todo es muy estimulante”, describió Santiago Mele.

Santiago Mele es uno de los nombres apuntados para salir de Rayados. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

Profundizó en el rol particular con los goleros. “Los arqueros tenemos nuestros entrenadores específicos, pero él monitorea todo lo que hacemos, se le da mucha participación al arquero en el juego colectivo”, sentenció el meta, quien muy pronto podría reforzar a los albos.