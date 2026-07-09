El Cacique tiene bien definida su lista de compras en este mercado de fichajes y ya se comienza a mover para poder cumplir con los deseos de Fernando Ortiz.

Colo Colo ya se está moviendo en este mercado de fichajes invernal de cara a la segunda mitad del 2026. El Cacique quiere seguir en lo más alto de la Liga de Primera tras un primer semestre casi perfecto, por lo que es necesario reforzar el plantel.

En ese sentido Fernando Ortiz tiene bien claro los puestos para reforzarse por estas semanas: un arquero, un volante de creación y un extremo. Y los nombres ya están definidos.

Y ojo, que con el correr de los días ya está bien determinada la lista de nombres para esos puestos. Son dos chilenos y un argentino, quienes terminarían de conformar este plantel 2026 del Cacique para la segunda parte de la temporada.

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Mele, Valdés y Thompson: Los tres jugadores que Colo Colo busca fichar

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, el portero que Ortiz busca en este mercado es el uruguayo Santiago Mele, meta de 28 años que juega en el Monterrey de México y que fue parte de la convocatoria de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026. La idea es que llegue mediante un préstamo con opción de comprar y haciéndose cargo de parte de su salario.

Por su parte para el puesto de volante creativo el apuntado por el Tano es Diego Valdés, a quien ya dirigió en el América y que actualmente milita en Vélez Sarsfield. Acá la opción de que llegue recae en el propio jugador y su deseo por jugar en el Cacique, ya que tiene contrato vigente hasta 2027.

Para cerrar como extremo el DT albo quiere a Jordhy Thompson, atacante de 21 años que viene de una buena temporada con el FC Orenburg de Rusia. Los albos buscan destrabar su salida del club y aprovechar las ganas del jugador por volver. Y ojo, que según información entregada en El Canal de Edson, este ya está buscando casa en la Región Metropolitana.

Santiago Mele, Diego Valdés y Jordhy Thompson son los tres jugadores que busca Ortiz para Colo Colo en este mercado invernal. | Foto: Getty Images.

Tres jugadores de nivel con los que el Cacique espera afrontar de la mejor manera posible la segunda mitad del año. Ahora queda esperar si la dirigencia de Blanco y Negro es capaz de sellar su arribos por estos días.

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En síntesis