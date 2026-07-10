El extremo se acerca cada vez más al Cacique y, mientras los hinchas se dividen, da un paso clave. Puede haber novedades en los próximos días.

Colo Colo y Jordhy Thompson pueden volver a cruzar sus caminos después del abrupto final que tuvo el primer ciclo. El extremo negocia su regreso al Cacique para la segunda rueda de la temporada y en las últimas horas se supo de un paso clave que dio para acelerar las cosas.

El delantero había salido del Eterno Campeón tiempo atrás debido a sus problemas fuera de la cancha, con una denuncia de femicidio frustrado de por medio. Sin embargo, los cambios en su vida desde que partió al Orenburg de Rusia parecen ser suficientes para que Blanco y Negro apueste por darle otra oportunidad.

Es por ello que el jugador no quiere desaprovechar ni un segundo y pone de su parte para llegar a acuerdo lo antes posible. Algo para lo que hizo un especial pedido a su agencia de representación, desechando cualquier otra oferta con tal de concretar su vuelta al Estadio Monumental.

Jordhy Thompson frena todas las opciones para concretar su regreso a Colo Colo

Después de haber sido casi vetado, Jordhy Thompson está más cerca que nunca de volver a Colo Colo. El extremo es la gran sorpresa del Cacique en el mercado de fichajes de invierno y deja todo con tal de asegurarlo lo antes posible.

Jordhy Thompson renuncia a todo con tal de volver a Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN, el periodista Cristián Alvarado contó cómo han sido las negociaciones y destapó un detalle clave. “Le pidió a la gente que lo representa no buscar otras alternativas, no se quiere mover de Chile. Quiere quedarse y jugar en Colo Colo“, señaló.

Jordhy Thompson deja de lado incluso opciones más interesantes que puedan llegar con tal de tener su revancha en el Cacique, al que ha dicho antes que le falló con sus polémicas fuera de la cancha. “Eso lo ven con buenos ojos en Blanco y Negro como oportunidad de negocio“, remarcó el reportero albo.

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¿Pero le sale a cuenta esto a Colo Colo? Para el periodista, tiene todo para rendir y así ser vendido por un monto mayor al que ya dejó con su salida al Orenburg. “21 años, que pueda jugar el segundo semestre, se perfilan para jugar Libertadores el próximo año y así hacer una transferencia que signifique dineros”, sentenció.

Habrá que esperar para ver cómo es que terminan estas negociaciones. Si bien ambas partes están cerca del acuerdo, todavía faltan algunas cosas que ver y, especialmente, definir con los actuales dueños de su carta.

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Jordhy Thompson no quiere nada más que volver a Colo Colo. El extremo deja de lado hasta otras ofertas con tal de regresar al Cacique y así responder por todo el daño que provocó con sus problemas fuera de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Thompson