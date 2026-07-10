El mediocampista es el gran deseo de Fernando Ortiz en el Cacique y en las últimas horas aseguraron que se había complicado. Sin embargo, las cosas no son tan así.

Colo Colo está buscando refuerzos en el mercado de fichajes y Diego Valdés es su gran prioridad. El Cacique tiene en la mira al mediocampista y, en las últimas horas, hubo rumores que parecían complicar todo.

De todos los nombres con los que el Eterno Campeón ha hecho acercamientos, el de la obsesión de Fernando Ortiz era el que más se alejaba. Supuestos temas económicos estaban bajando al volante de la carrera por ser el 10 albo, pero todo dio un vuelco.

Y es que si bien es real que su salida desde Argentina, donde defiende a Vélez Sarsfield, no está nada de fácil, tampoco es que esté caído. De hecho, el Fortín está atento al teléfono para cuando llegue el llamado desde el Estadio Monumental para sentarse a negociar.

¡No se ha caído! Vélez está esperando la oferta de Colo Colo por Diego Valdés

A pesar de que algunos lo daban por descartado, Diego Valdés sigue en la órbita de Colo Colo. El Cacique no baja los brazos por el gran deseo de Fernando Ortiz, que lo dirigió en el América de México, pero todavía no da el primer paso.

Fernando Ortiz dejó en claro que quiere a Diego Valdés en Colo Colo, tal como pasó en México. Foto: Getty Images.

El periodista Cristián Alvarado se refirió a la situación en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN y contó si es que algo ha cambiado ante los últimos rumores. “Es prioridad para Fernando Ortiz, sigue entrenando en Vélez”, dijo de entrada.

Para el Cacique nada ha cambiado en torno a su interés en Diego Valdés y en Argentina hasta están esperando por el llamado para negociar. “La dirigencia entiende que Colo Colo va a hacer ofertas“.

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Aunque el reportero albo enfatizó en que el club ha demorado en hacer una propuesta porque “no sé si juegan con la presión, pero es el enganche que desea el técnico“.

Por ahora, el chileno está entrenando pero ha sido parte de los partidos como suplente. En el Fortín hicieron una inversión importante que intentarán recuperar, pero por ahora no hay negociaciones formales en curso.

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Diego Valdés no está caído ni mucho menos, pero Colo Colo se toma su tiempo para hacer su oferta. El Cacique quiere sí o sí al mediocampista y espera para tomar el teléfono con seguridad para concretar su traspaso.

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Diego Valdés es opción en Colo Colo luego de haber disputado 15 partidos oficiales con Vélez Sarsfield en la temporada 2026. En ellos aportó con 1 gol y 5 asistencias en los 699 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Colo Colo y Valdés