El guardameta es el gran deseo de Fernando Ortiz para la portería del Cacique. El club hizo su primera propuesta con varios millones en juego.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno con el arco tomando la delantera. El Cacique dio el primer paso y realizó una oferta formal por Santiago Mele, poniendo varios millones sobre la mesa.

El guardameta uruguayo de 28 años cerró su participación en el Mundial 2026 y vuelve al Monterrey de México para definir su futuro. En el cuadro azteca quieren hacer caja y no ven con malos ojos la propuesta del Eterno Campeón, especialmente por el camión de plata que puede involucrar.

Y es que dentro de la oferta que hizo el Cacique, se comprometen a pagar el 50% de su sueldo. Esto obliga al club a desembolsar una cantidad no menor de su bolsillo para asegurar al hombre que quiere Fernando Ortiz para pelearle el puesto a Gabriel Maureira.

Los millones que quiere pagar Colo Colo por Santiago Mele

En Colo Colo buscan a Santiago Mele y ya hicieron su primera oferta para poder llegar a un acuerdo. El Cacique acercó su propuesta al Monterrey, con montos que no dejan de llamar la atención de los hinchas.

Santiago Mele puede ser el nuevo arquero de Colo Colo en los próximos días. Foto: Getty Images.

El Eterno Campeón pide un préstamo en el que se haría cargo del 50% del salario que hoy recibe el charrúa. Según el sitio Consulta Monterrey, este alcanza los 700 mil dólares al año, calculándose en 54 millones de pesos chilenos por mes.

Es decir, Colo Colo quiere convencer a Santiago Mele de venir al Estadio Monumental por un total de 27 millones mensuales. Esto, considerando sólo la segunda rueda hasta finales del 2026, involucraría una inversión cercana a los 162 millones de la moneda nacional.

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El Cacique quiere que el préstamo del guardameta sea por un año, lo que aumenta aún más la cifra a 324 millones de pesos chilenos. Sin duda una cantidad importante considerando que ya debe pagarle a Fernando De Paul, Gabriel Maureira y, por ahora, a Eduardo Villanueva.

Habrá que esperar para ver si es que el Monterrey queda conforme con esta propuesta y así llegan a acuerdo en los próximos días. Esto, considerando que Independiente también lo está siguiendo y puede meterse con todo.

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Santiago Mele es el arquero que busca Colo Colo para la segunda rueda, pero tendrá que romper el chanchito. El Cacique está mirando a un nuevo arquero para no sufrir en la pelea por el título y así tener asegurado el puesto en caso de clasificar a una copa internacional.

Los números de Santiago Mele en la última temporada

Santiago Mele suena cada vez más fuerte en Colo Colo luego de haber disputado un total de 20 partidos oficiales con Monterrey en la temporada 2025/26. En ellos dejó su arco en cero en 5 ocasiones y recibió 31 goles en los 1.790 minutos que estuvo bajo los tres palos.

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En resumen, Colo Colo y Mele