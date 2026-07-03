El Cacique tiene en la mira a un portero que estuvo en el Mundial pero no es el único interesado. Hay conversaciones en curso.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y quiere dar un verdadero golpe en el arco. Si bien tiene a Gabriel Maureira brillando hasta ahora, el Cacique tiene a Santiago Mele en la mira. Eso sí, no corre sola.

Días atrás el técnico Fernando Ortiz reconoció que, ante la lesión de Fernando De Paul, quiere un portero de experiencia para pelear el título. El elegido es quien hoy es jugador del Monterrey y estuvo disputando el Mundial 2026 con Uruguay, aunque no es el único que lo busca según se conoció en las últimas horas.

En resumen, Colo Colo y Mele

El elegido para blindar el arco: Ante la lesión de Fernando De Paul, el DT Fernando Ortiz pidió expresamente a Santiago Mele , arquero uruguayo de 28 años perteneciente al Monterrey y reciente mundialista, para la segunda rueda.

Ante la lesión de Fernando De Paul, el DT pidió expresamente a , arquero uruguayo de 28 años perteneciente al Monterrey y reciente mundialista, para la segunda rueda. Fuerte amenaza: Colo Colo no corre solo en este mercado de fichajes . Independiente de Avellaneda también tiene al charrúa entre sus prioridades y está preparando una oferta formal para arrebatarle el jugador.

no corre solo en este . también tiene al charrúa entre sus prioridades y está preparando una oferta formal para arrebatarle el jugador. Carrera contrarreloj: Monterrey está dispuesto a vender al guardameta, pero se inclinará por la mejor propuesta económica. La dirigencia alba deberá acelerar rápidamente las negociaciones si no quiere quedarse con las manos vacías.

Colo Colo tiene competencia por el fichaje de Santiago Mele

En Colo Colo buscan un nuevo arquero para la segunda rueda y Santiago Mele es el elegido por Fernando Ortiz. El guardameta charrúa de 28 años es a quien el DT pidió para pelear el puesto en el Cacique, pero desde Argentina no llegan buenas noticias.

Santiago Mele es opción en Colo Colo, pero tiene más interesados. Foto: Getty Images.

Si bien existen conversaciones en curso, según reveló Radio ADN, al otro lado de la cordillera también lo están mirando. Independiente de Avellaneda tiene en sus planes fichar al uruguayo y se le puede adelantar al Eterno Campeón.

Así por lo menos lo dio a conocer el portal De la cuna al infierno, donde aseguraron que el Rojo prepara una oferta formal por Santiago Mele. Esto para anticiparse al resto, con Colo Colo siendo el principal interesado.

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La situación enciende alarmas en el Estadio Monumental, donde habían comenzado con las gestiones para sentarse a negociar. El Monterrey está dispuesto a venderlo, pero de seguro se inclinará por el que presente la mejor propuesta en la mesa.

Habrá que ver si es que esto lleva a que el Eterno Campeón le meta el pie al acelerador para no quedarse atrás. Esto, considerando que la segunda rueda está cada vez más cerca y no hay tiempo que perder.

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Colo Colo mira a Santiago Mele mientras Independiente se mete a arruinarle los planes. El Cacique está trabajando con todo en el mercado de fichajes del fútbol chileno, con un arquero siendo una de sus prioridades.

Los números de Santiago Mele esta temporada

Santiago Mele suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 20 partidos oficiales con Monterrey en la temporada 2025/26. En ellos dejó su arco en cero en 5 ocasiones y recibió 31 goles en los 1.790 minutos que estuvo dentro de la cancha.