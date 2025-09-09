Ben Brereton sabe con certeza que el empate de la Roja ante Uruguay fue su responsabilidad en gran medida. Al atacante chileno-inglés, quien volvió a ser convocado luego de los desaires de Ricardo Gareca, le quedó la pelota más clara que cualquier centrodelantero podría soñar.

Pero no pudo dirigirla rumbo a la portería que custodió el golero Santiago Mele, quien intentó cubrir su valla como lo haría un meta de balónmano. Nadie podía creer esa acción que despilfarró el “22”, quien hace poco fue anunciado como fichaje del Derby County.

La puntería de Brereton estuvo lejos de ser la deseada por Nicolás Córdova. De hecho, el oriundo de Stoke-on-Trent dispuso de otra chance que pudo ser clara. Pero pifió estrepitosamente un centro raso de Gabriel Suazo, al punto que ni siquiera representó un riesgo para Mele.

Ben Brereton y la ocasión clarísima que falló ante Uruguay. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Todo eso, por cierto, fue observado por un conocido relator charrúa, quien reprobó con firmeza lo hecho por la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa. “Duro de ver. La preocupación disminuye sólo por el escaso valor del partido“, apuntó Martín Charquero.

“El nivel colectivo de Uruguay en el segundo tiempo fue lamentable. Defendió horrible y atacó poco”, añadió Charquero, siempre en la ex red social del pajarito. Se guardó un fustigamiento para el rosarino por no haber ocupado todas las ventanas de sustituciones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Tabla de posiciones: Chile termina último y Bolivia logra el histórico repechaje en eliminatorias

Martín Charquero le apunta a Brereton como culpable del empate de la Roja

Martín Charquero barrió con Ben Brereton tras este empate sin goles de la Roja frente a Uruguay en la 18° fecha de las Eliminatorias. La Celeste había aplastado a Perú en la penúltima jornada y así sentenció su boleto al Mundial 2026, un premio que la selección chilena tuvo muy lejos de su mano.

“Mele fue figura. Chile no ganó porque Brereton fue su 9”, aseguró el conocido narrador uruguayo sobre la falta de puntería que tuvo el ariete que Gareca cortó tras una histórica derrota frente a Bolivia en el Estadio Nacional. Por supuesto que retorno de Big Ben no fue como hubiera deseado.

Publicidad

Publicidad

Ben Brereton se perdió una ocasión de gol que pocos pudieron creer. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Brereton tiene 25 años y ha disputado 35 partidos en el Equipo de Todos, donde suma siete goles. Tendrá que esperar mucho para engrosar aquel registro, pues no pudo ponerle broche de oro a estas Eliminatorias tortuosas para la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

“A Ben lo seguimos, puede ser un aporte. No tenemos tantos jugadores en esos niveles y creemos que debemos aprovecharlos al máximo”, manifestó Córdova, quien quiso darle una bocanada de confianza a Brereton luego de esta fallida noche en el Nacional.