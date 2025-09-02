El chileno-inglés Ben Brereton fue uno de los protagonistas de este mercado de pases donde el delantero de la Roja dejó al Southampton para sumarse cedido al Derby County, club que apareció en las últimas instancias de la carrera para fichar al chileno.

A pesar de que hablaba de un casi asegurado regreso al Sheffield United, en donde estuvo a préstamo recientemente, jugando 17 partidos y sumando 4 goles, otros interesados salieron a la disputa por Ben, entre ellos el Middlesbrough y West Bromwich Albion, ambos de la Championship.

Pero todo cambió a horas del cierre del Mercado de Pases en donde el delantero fue anunciado como el flamante refuerzo del Derby County. En conversación con el medio de los Rams, Brereton reveló que lo llevó a fichar con el equipo.

La razón de Brereton para sumarse al Derby County

Sobre que motivo su decisión de sumarse al club de la Championship, el jugador señaló: “Pase unas temporadas en el Southampton no siendo considerado como deseaba, era obvia mi decisión, venir a jugar más partidos, ayudar al equipo y al final del día sumarme a un gran club”.

Agregando que tras una conversación con el mandamás del club, John Eustace, todo quedó claro. “Después de esa llamada fue lo único que quería hacer”.

Brereton comentó que está entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera, añadiendo que ha seguido el trabajo de los Rams y es algo que lo tiene feliz.

“Para mí, quiero jugar la mayor cantidad de partidos que pueda, quiero anotar goles, quiero ayudar al equipo, crear oportunidades para el equipo y ser un buen compañero al final del día. Estoy muy emocionado y listo para competir”.

En la misma línea añade que está contento de poder seguir jugando en la liga, agregando que también considero a su familia en la decisión. “Tengo niños pequeños y quiero estar con ellos, obviamente no es su decisión, pero juega una parte en tu mente”.

