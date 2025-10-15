Después de varios intentos sin éxito, Ben Brereton pudo ponerle fin a 17 partidos sin anotar goles por Chile y lo hizo en un amistoso frente a Perú. El delantero chileno inglés le sacó el máximo rédito a una jugada que armaron entre Javier Altamirano y Vicente Pizarro.

El volante ofensivo de Universidad de Chile le dio un preciso pase profundo al capitán de Colo Colo, quien sacó un centro de zurda que Brereton empujó prácticamente debajo del arco. Una celebración efusiva tuvo tras eso el ariete del Derby County, quien llegó a nueve conquistas con la Roja.

Mientras Big Ben afina detalles para visitar al Oxford United con su equipo, todavía está feliz por haber vuelto a celebrar en el combinado chileno, que ante los peruanos fue dirigido por Sebastián Miranda. En tanto, la Bicolor sigue con sus pasos hacia adelante con la mira fija en las Eliminatorias 2030.

El gol de Ben Brereton ante Perú. (Felipe Zanca/Photosport).

En ese contexto, la FPF aseguró el ‘sí’ de un defensor peruano-alemán que es capitán del Nüremberg en la Bundesliga 2. Las referencias son para Fabio Gruber, quien probablemente será convocado en la siguiente fecha FIFA, que caerá en noviembre.

Fabio Gruber, el peruano alemán que jugará para Perú. (Christian Kaspar-Bartke/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Mi madre es peruana y mis abuelos vivieron allá. Todavía tengo familia, iba muy seguido cuando era niño. Hablo con fluidez español, hasta el día de hoy mi madre lo habla conmigo”, expuso Gruber al diario Bild. El zaguero tiene 23 años y suma 18 partidos jugados en su club.

Gruber añadió que “he hablado con la FPF hace unas semanas y se supone que pronto nos reuniremos. Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz, mi madre está impaciente. No para de preguntar por la federación, tengo que frenarla un poco”. Pero no es el único jugador que buscan asegurar para las convocatorias de Perú.

ver también Juega en el Bayern Múnich, enfrentará a la selección chilena con Perú y lo llenan de dudas: “Arroja heridos”

Brereton le anotó con Chile a Perú, que asegura a Fabio Gruber y sueña quedarse un australiano

Ben Brereton fue un descubrimiento ‘extranjero’ para la selección de Chile y en Perú también tomaron ese ejemplo. Lo habían hecho con el delantero italiano Gianluca Lapadula, quien ya anotó 10 goles para la Bicolor. También sumaron al alemán Felipe Chávez del Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

Tienen prácticamente asegurado a Fabio Gruber y también tienen en la mira a un volante australiano-inglés-peruano. Sí, un futbolista de corte técnico que tiene tres nacionalidades y milita en el Cardiff City en la tercera categoría del balompié en Inglaterra. Las referencias son para Alex Robertson, quien tiene 22 años.

Alex Robertson, otro ‘extranjero’ peruano que podría reforzar a la Bicolor. (Ryan Hiscott/Getty Images).

Eso sí, Robertson ya disputó dos partidos con la selección de Australia. Fueron ambos amistosos y se jugaron en 2023: contra Ecuador y Argentina. Es decir, si este jugador suma un juego más por los Socceroos quedará inhabilitado para optar por Perú. El tiempo dirá en qué termina esta historia, pero hace unos días, el director general de fútbol de la FPF reconoció un universo de 70 jugadores con doble nacionalidad que tienen en el radar. Y este oceánico seguramente es uno de ellos…

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder