Universidad de Chile se enfrenta al primer problema para la Liga de Primera 2026, torno que tiene fecha de inicio para el 30 de enero y todavía no se conoce el fixture oficial.

Esto, porque en Azul Azul se han percatado de los inconvenientes que pueden tener con el uso del Estadio Nacional, donde preocupa los tiempos de recuperación de la cancha luego de los recitales.

Con una gran lista de eventos agendados para 2026, la U busca alternativas para su localía, entendiendo que el Santa Laura no estará disponible en varios meses más, ya miran fuera de Santiago.

El estadio Santa Laura tampoco es carta segura en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Advierten a U de Chile por la cancha del Estadio Nacional: “Alguien quiso vender humo”

¿Dónde será local U de Chile en 2026?

Según confirmó el medio Emisora Bullanguera, son cuatro los estadios que debe inscribir Universidad de Chile para ser local en la temporada 2026.

Si bien le prioridad la tiene el Estadio Nacional y luego el estadio Santa Laura, dispusieron de otros dos escenarios ante los problemas en ambos reductos de la capital.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, según el citado medio, la U tiene decidido inscribir el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, además El Teniente de Rancagua, donde ambos significan desplazamientos para los jugadores.

Una situación que también complica para los abonos de los hinchas, por lo que se han demorado en ofrecer los planes a los hinchas, ante la incertidumbre de los estadios en el país.