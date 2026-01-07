Universidad de Chile trabaja en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde de la mano del técnico Francisco Meneghini intentará dejar atrás la deuda del título en la Liga de Primera.

Pero hay un tema que tiene preocupado a los hinchas, donde a un poco más de tres semanas para el inicio del torneo, todavía no hay una propuesta para los abonos de ingreso al estadio.

Algo que ya dejó en deuda a muchos Papá Noel en la última Navidad, donde no hubo información de los abonos ni menos de la nueva camiseta, le que recién se destapará tras la quincena de enero.

La pregunta de las entradas tiene una respuesta clara en la interna de la U: no hay una claridad en la localía del Estadio Nacional y el Santa Laura no tiene las garantías para saber dónde jugarán los azules.

El Estadio Nacional tiene una amplia agenda de recitales que complican a la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también “Los partidos en el Nacional…”: La primera gran encrucijada de Francisco Meneghini en la U

El Estadio Nacional y Santa Laura no están a disposición de la U

Así también lo reveló la página de Juan Cristóbal Guarello, “La Hora de King Kong”, donde apuntan que la U está en desesperación porque no pude ofrecer abonos si no tiene una localía asegurada.

Publicidad

Publicidad

“El eje del conflicto es el Estadio Nacional, cuya agenda para 2026 está fuertemente marcada por espectáculos musicales de gran escala. Ya hay nueve conciertos confirmados, varios de ellos concentrados en el primer semestre”, explican.

“El impacto no se limita al día del show. Cada recital de este tipo implica entre 10 y 20 días de afectación directa al estadio, considerando montaje de escenarios, ingreso de estructuras pesadas, instalación de torres, plataformas y cableado, desmontaje posterior y trabajos de recuperación del campo de juego”, detallan.

Sin el Nacional como la gran opción clara y confirmada, la alternativa siempre está en el estadio Santa Laura, que tampoco está en condiciones de asegurar su mejor cancha, donde incluso hubo fotografías donde se vio que no había pasto.

Publicidad

Publicidad

El estado de Santa Laura no ofrece garantías a la U. Foto: Javier Torres/Photosport

“El recinto está sin pasto, con trabajos de reposición en curso y sin una fecha clara de entrega. Más allá del problema técnico, existe un quiebre político evidente. Unión Española, administrador del estadio, cerró la puerta hasta mayo, mes clave para la U cuando el Nacional suele quedar fuera de servicio. La relación quedó seriamente dañada tras la decisión azul de no respaldar los reclamos de Unión para evitar el descenso a Primera B, una votación que hoy se traduce en aislamiento”, precisaron.