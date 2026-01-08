Francisco Meneghini protagoniza su primera polémica en Universidad de Chile, tras decidir sacar a Leandro Fernández del equipo. El delantero detalló cómo fue esta situación.

Paqui arribó al Romántico Viajero en reemplazo de Gustavo Álvarez y cuando parecía que todo era paz en el CDA tras la llegada de Eduardo Vargas, el nuevo DT decidió sacar el hacha y cortar a Fernández. La medida no agradó para nada a los hinchas.

El frío adiós a Fernández

La información de la salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile, terminó trascendiendo a los medios y finalmente, el propio jugador confirmó todo. El atacante tiene contrato con los Azules hasta fin de año, por lo que ahora su futuro es un misterio.

“Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así, y si no, me quedaré porque tengo contrato con la U“, indicó Fernández, quien incluso afirmó que Manuel Mayo, gerente deportivo, y Michael Clark, presidente de Azul Azul, no estaba de acuerdo con la medida.

ver también Leandro Fernández lo quema todo en U de Chile: “Si no me encuentran salida, me quedaré porque…”

Respecto a cómo se enteró de todo, Lea confesó que fue el propio Meneghini quien le avisó de su decisión, la cual obedecía solo a criterios deportivos. Además, detalló que la conversación fue muy breve, pese al historial que tiene el argentino en el club, donde se ha convertido en uno de los referentes.

“Me lo dijo de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Me dijo que no entraba en los planes del armado de su plantel 2026. Solo razones futbolísticas”, detalló el delantero. No deja de llamar la atención la frialdad con la que fue tratado el tema con un jugador que suma 100 partidos y 33 goles en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Fernández arribó a la U en el 2023. Imagen: Photosport

“Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto“, lamentó Leandro Fernández. Lo cierto, es que el argentino de 34 años no será tomado en cuenta por Francisco Meneghini y su futuro deportivo ahora es una incógnita.