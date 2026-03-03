Los hinchas de Universidad de Chile siguen celebrado la tremenda victoria por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico 199 disputado el domingo en el estadio Monumental.

Pero hay una imagen que les hizo saltar de alegría por una visita que estuvo en el país por unas horas y que aprovechó de visitar a dos de sus amigos: Leandro Fernández.

El delantero, que actualmente está en Argentinos Juniors, estuvo en el país con su esposa cerrando unos temas familiares de su estadía en Santiago, donde hubo tiempo de reencuentros.

Fue en redes sociales donde se le pudo ver con el gran héroe del Superclásico, Matías Zaldivia, además de un viejo conocido con el cual no pudo compartir en la U: Juan Martín Lucero.

Leandro Fernández aprovechó de compartir con Zaldivia tras el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Leandro Fernández felicitó a Matías Zaldivia por el Superclásico

Leandro Fernández tenía planificada su vida en Chile, luego de dos temporadas junto a su familia, por lo que su sorpresiva salida de la U movió el piso y cambió el proyecto con sus seres querido.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, todavía hay algunos detalles que resolver, como la venta de uno de sus vehículos, en algo que tuvo que viajar a Santiago para cerrar y aprovechó el vuelo para compartir.

Fue así como publicó una foto con Matías Zaldivia, con quien cambió camisetas, además de Juan Martín Lucero, con quien fue compañero pero no alcanzaron a convivir en la U.

Una imagen que de inmediato movió corazones azules con los hinchas que todavía no olvidan su paso por el club, por lo que le mandaron muchos mensajes por las redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Revisa la fotografía: