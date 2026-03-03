Un duelo histórico, ante 10 mil personas se vivirá este sábado donde Comunal Cabrero y Lota Schwager se enfrentarán en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción por el ascenso a Segundo División, donde la escuadra sumará un inesperado refuerzo.

Comunal Cabrero luchará por llevarse el triunfo en esta electrizante final y, para ello, recientemente se reveló que un jugador con larga trayectoria en el fútbol nacional se sumará a la escuadra.

El jugador que se suma a la final entre Comunal Cabrero y Lota Schwager

Según señala el medio Pasión Albirroja, el atacante Diego Vallejos, quien disputó la última temporada en Deportes Linares, será parte del elenco esta temporada debido a una inesperada razón.

“Conversamos con el capitán Diego Vallejos, quien nos señaló que al no existir claridad sobre su continuidad en Deportes Linares, fue convocado exclusivamente por Comunal Cabrero para reforzar al equipo verdiazul en la final que jugará este sábado 07 vs. Lota Schwager”.

“Si bien este partido es una eventualidad futbolística, Diego aún no se cierra a poder integrar las filas del Depo para el presente torneo. Esto dependerá también del resultado en la final de este sábado”, explicó.

La carrera de Diego Vallejos

El jugador de 35 años comenzó su carrera en Deportes Linares el 2009, pasando luego por Audax Italiano y Universidad Católica, sumándose a préstamo a equipos como Palestino, Curicó Unido y Coquimbo Unido.

Diego Vallejo jugará la final por el ascenso a Segunda División/Photosport

El 2021 llegó a Santiago Wanderers, donde tras una temporada llegó a Independiente de Cauquenes. El 2023 llegó a Deportes Linares.

Comunal Cabrero y Lota Schwager van por el ascenso a Segunda

En un encuentro único ambas escuadras lucharán por el tercer cupo a la Segundo División 2026, esto luego de que se ratificó el descenso de Deportes Melipilla al fútbol amateur (Tercera A), por el concepto de no pago de sueldos durante el mes de noviembre de 2025.

Asimismo, en Segunda División descendieron las escuadras de San Antonio Unido y Barnechea, por lo que se abrió este tercer cupo.