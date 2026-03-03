Universidad de Chile tendrá un gran cambio en la formación titular para el compromiso del miércoles, donde deben recibir a Palestino por el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Matías Zaldivia, el último gran héroe del Superclásico, será la baja que tendrá Francisco Meneghini en el once estelar, por lo que tuvo que buscar a su reemplazante.

Este ya fue confirmado, porque será Bianneider Tamayo quien asumiré un importantísimo rol dentro de la U, pese a que todavía no se ha estrenado en este 2026, donde uno que lo respaldó fue Gonzalo Jara.

“Tiene mucho sentido que sea Tamayo porque dentro de eso no tiene otro central izquierdo, que es muy difícil. Siendo zurdo es fácil, pero para un derecho siendo que Calderón y Ramírez son diestros no son de acomodarse a la izquierdo. Mucho cambio confunde y no mejoraría, lo mejor que sea Tamayo”, explicó.

Bianneider Tamayo debutará por la U en 2026 en la Copa Sudamericana. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Tamayo tiene su gran oportunidad en la U

Fue en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde Gonzalo Jara se refirió al ingreso de Tamayo en la formación titular de la U, donde asegura que tiene respaldo para reemplazar a Zaldivia.

“Me tocó ver partidos en Unión Española, no es rápido, pero tampoco lento, es potente y no tiene problemas para jugar mano a mano como lo requiere un equipo grande, tiene buen juego aéreo y propone. Tiene buen cambio de frente y se le sale la cadena”, lo levantó.

El defensor campeón con la U asegura que será un partido distinto, pero llama a tener ojo, porque Palestino fue a buscar esa línea de tres en el empate hace unos días por la Liga de Primera.

“El partido que jugó con Palestino le jugó muy bien, muy táctico, sin Benítez, sin Carrasco, jugó Tapia, León de interior y Da Silva, que le leyó bien el partido la Nona Muñoz”, profundizó.

En resumen:

Bianneider Tamayo fue confirmado como el reemplazo del suspendido Matías Zaldivia para la Copa Sudamericana.

El defensor venezolano es el único central zurdo natural disponible en el plantel de la U.

Gonzalo Jara destacó la potencia, el juego aéreo y el cambio de frente de Tamayo.