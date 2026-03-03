Toda una sorpresa ha sido la última decisión de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, quien ya tiene el reemplazante de Matías Zaldivia para la Copa Sudamericana 2026.

Los azules reciben este miércoles a Palestino en el Estadio Nacional, donde el vencedor del encuentro avanzará a la fase de grupos del torneo internacional, por lo que es casi una final.

Pero la U no podrá contar con el gran héroe de la victoria en el Superclásico en el estadio Monumental, debido a que Zaldivia fue castigado por Conmebol por una tarjeta roja ante Lanús en la edición pasada.

En ese sentido, Bianneider Tamayo será el elegido para ser titular, en su estreno en la temporada 2026, donde no ha jugado ni un minuto lo que puede ser una arriesgada apuesta.

Tamayo tiene su primera oportunidad en la U con Meneghini. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

La confianza de Paqui en Tamayo en la U

Fue Marcelo Barticciotto, como comentarista en radio Cooperativa, quien analizó el ingreso del venezolano Tamayo desde el primer minuto en Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

“En algún momento tenía que jugar, si lo pone Paqui es porque lo ve bien y confía en el, hay que darle…”, explicó en una primea instancia el ídolo de Colo Colo.

Pese a esto, asegura que si bien no tiene minutos en la cancha esta temporada, es una señal de que Paqui le entrega toda la confianza en un dificilísimo partido internacional.

“Cuando uno tiene un jugador así afuera, que no juega o no tiene minutos, cuando lo pone le tienen que dar confianza o no lo pondría”, cerró.

En resumen:

Bianneider Tamayo debutará en la temporada 2026 como titular en la Copa Sudamericana.

El vencedor del duelo entre la U y Palestino clasificará a la fase de grupos.

Matías Zaldivia cumple una sanción de Conmebol tras ser expulsado ante Lanús anteriormente.