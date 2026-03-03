Universidad de Chile respira más tranquila luego del Superclásico, donde vencieron por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental, pero donde terminaron con dos jugadores a media máquina.

Por lo mismo, estaban las alarmas encendidas para el choque ante Palestino por la Copa Sudamericana 2026, que se jugará la noche de este miércoles en el Estadio Nacional.

La preocupación del técnico Francisco Meneghini estaba puesta en Charles Aránguiz y Javier Altamirano, por lo que hubo una espera razonable antes de tomar una decisión.

En ese sentido, ambos jugadores están disponibles para la U, por lo que serán titulares ante el cuadro árabe, donde sólo habrá tres jugadores en la lista de las bajas.

Charles Aránguiz terminó con una dolencia costal en el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U sacó dos jugadores de las bajas ante Palestino

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron que tanto Charles Aránguiz y Javier Altamirano están sin problemas en los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, luego de una revisión por parte del cuerpo técnico de Paqui Meneghini, se decidió mantenerlos a ambos en la formación titular, por lo que no habrá problemas.

Las únicas bajas serán Lucas Assadi y Octavio Rivero, ambos por lesiones físicas, además de Matías Zaldivia que está suspendido desde la Copa Sudamericana de la temporada pasada.

Con esto, con información del medio citado, la U formará con Gabriel Castellón en el arco: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delantera.

En resumen:

Charles Aránguiz y Javier Altamirano fueron confirmados como titulares para enfrentar a Palestino este miércoles.

Las únicas bajas del equipo son los lesionados Assadi y Rivero, más el suspendido Zaldivia.

Gabriel Castellón será el portero titular en el duelo único por la Copa Sudamericana 2026.