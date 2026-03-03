Suele ser difícil ver un chileno en la línea top de la Premier League, pero hubo un veedor que trabajó nueve años y medio en el Chelsea y otros tres en el Manchester United. Dos clubes de Inglaterra que conoce muy bien. Y que pretende utilizar como modelo en su nueva aventura dentro del fútbol profesional.

Las referencias son para Jorge Alvial, un experimentado ojeador que emprendió un desafío difícil y apasionante: se transformó en controlador de Deportes Linares, cuadro que compite en la Segunda División Profesional del balompié chileno.

En ese contexto, RedGol se puso en contacto con él, quien siente este paso de su vida de manera muy similar al puesto que desempeña en una cancha de fútbol: arquero. “Esa posición es lo máximo, un desafío todos los días. Y eso me encanta”, reconoció Alvial, quien fue uno de los descubridores del estadounidense Christian Pulisic. Y del canadiense Alphonso Davies.

Christian Pulisic cautivó el ojo de Jorge Alvial. (Warren Little/Getty Images).

“Vuelvo a Chile a un club que supuestamente nunca ha estado en primera división. Y esa es mi meta. Hay que asumir los desafíos, eso es lo más lindo que hay. Para qué es la vida sin desafíos”, expuso el flamante dueño del Depo, quien hasta el año pasado contó con patrocinio de Jaime Valdés.

¿Cómo se dividió su tiempo en Europa?

En el Chelsea estuve nueve años y medio. En Manchester United estuve tres años y en la MLS (Estados Unidos), cuatro años.

¿Cómo fue trabajar con José Mourinho y Carlo Ancelotti

Mourinho es una persona espectacular, muy de piel con sus jugadores y la gente que lo rodea. Ancelotti también. Gente muy humilde. En la televisión se ve diferente por supuesto, pero como personas son espectaculares.

Mourinho y Ancelotti compartieron con el chileno Jorge Alvial. (Harold Cunningham/Getty Images for UEFA).

¿Tuvo chances de trabajar en otros clubes chilenos?

Me hubiese encantado haber vuelto a cualquier equipo. O la selección chilena. 100 por ciento. Mandé con cierta gente que quería volver, pero en ese momento estaban ocupados los puestos que yo quería. Y se respeta. Pero me hubiese encantado hacer un trabajo más moderno para llegar a los niveles de las otras selecciones. Me da mucha pena ver a la selección fuera de tres Mundiales ya.

Jorge Alvial, el chileno ex Chelsea y Manchester United ve factible otra Generación Dorada en la Roja

Jorge Alvial quiere ser campeón con Deportes Linares y llevar al club a la élite del fútbol chileno, donde pretende volcar todo lo aprendido en el Chelsea y el Manchester United. También en Estados Unidos, donde incluso llegó a trabajar en la selección nacional.

Por cierto, a Alvial lo inquieta mucho la Roja. “Tuvimos una época muy buena con la Generación Dorada que no puede quedar ahí. Hay mucho potencial en Chile y se tiene que hacer mejor trabajo, especialmente en captación y cómo desarrollamos a la juventud de hoy en día”, recetó el veedor.

Jorge Alvial festej la FA Cup.

“Desafortunadamente estamos al debe ahí. Son diferentes formas, creo que uno puede hacer una combinación de ambos medios y ser más exitoso. Vuelvo a la captación: es muy importante darse cuenta que el fútbol no tiene los mismos jugadores de los 80″, apuntó Alvial.

Tiene claro que es necesario cambiar el paradigma de trabajo. “Hoy es un atleta jugando fútbol, que se le debe enseñar a jugar fútbol. Las prioridades son diferentes, eso fue muy específico”, aseguró el empresario, quien hoy en día tiene en su foco pelear el título en La Liga 2D.

¿Ve con opciones a Chile de tener un trabajo a largo plazo?

Si hacemos el trabajo correcto, tenemos todas las chances de volver a lo mismo. No tengo ninguna duda que si se vuelve moderno el fútbol a cómo se hace en Europa, no habrá problema en tener otra Generación Dorada con chicos muy dedicados para defender nuestra bandera.