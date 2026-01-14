Chelsea y Arsenal animan un imperdible derbi londinense en la ida de semifinales de la Carabao Cup, con ambos clubes arrastrando más de una década sin levantar el trofeo.
Los Blues inician un nuevo ciclo al mando de Liam Rosenior, tras la salida de Enzo Maresca, en busca de respuestas inmediatas. Mientras que el Arsenal suma nueve partidos invicto y es líder de la Premier League, soñando con romper una sequía de 23 años sin títulos de liga.
Chelsea vs. Arsenal: Horario y dónde ver EN VIVO
El partido entre Chelsea vs. Arsenal se juega este miércoles 14 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Stamford Bridge, por la semifinal de ida de la Carabao Cup.
El encuentro entre los Gunners y Blues, irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN; adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium.
Probables formaciones Chelsea vs. Arsenal
- Chelsea: Filip Jörgensen; Malo Gusto, Axel Disasi (o Tosin Adarabioyo), Benoît Badiashile, Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández; Estevão, Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap.
- Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres (o Kai Havertz), Gabriel Martinelli.