Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Chelsea vs. Arsenal: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el partido por la EFL Carabao Cup

Chelsea y Arsenal se enfrentan por la semifinal de ida de la Carabao Cup.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Blues y Gunner se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la temporada en Inglaterra.
© Getty.Blues y Gunner se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la temporada en Inglaterra.

Chelsea y Arsenal animan un imperdible derbi londinense en la ida de semifinales de la Carabao Cup, con ambos clubes arrastrando más de una década sin levantar el trofeo.

Los Blues inician un nuevo ciclo al mando de Liam Rosenior, tras la salida de Enzo Maresca, en busca de respuestas inmediatas. Mientras que el Arsenal suma nueve partidos invicto y es líder de la Premier League, soñando con romper una sequía de 23 años sin títulos de liga.

Chelsea vs. Arsenal: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Chelsea vs. Arsenal se juega este miércoles 14 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Stamford Bridge, por la semifinal de ida de la Carabao Cup.

El encuentro entre los Gunners y Blues, irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN; adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (SD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos Chelsea vs Arsenal: los Blues en reconstrucción reciben a los Gunners en racha

ver también

Pronósticos Chelsea vs Arsenal: los Blues en reconstrucción reciben a los Gunners en racha

Probables formaciones Chelsea vs. Arsenal

  • Chelsea: Filip Jörgensen; Malo Gusto, Axel Disasi (o Tosin Adarabioyo), Benoît Badiashile, Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández; Estevão, Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap.
Publicidad
  • Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres (o Kai Havertz), Gabriel Martinelli.
Lee también
Las razones para cortar al primer entrenador en el 2026: "Poco profesional"
Internacional

Las razones para cortar al primer entrenador en el 2026: "Poco profesional"

Sorpresa total: gigante mundial despide a su DT en pleno Año Nuevo
Internacional

Sorpresa total: gigante mundial despide a su DT en pleno Año Nuevo

Chelsea vs. Aston Villa: Hora y canal para ver Premier League
Internacional

Chelsea vs. Aston Villa: Hora y canal para ver Premier League

El mensaje de Instagram terminó con un nuevo refuerzo para la U
U de Chile

El mensaje de Instagram terminó con un nuevo refuerzo para la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo