Minuto a minuto: Chile se mide contra España en semifinales del Mundial de la Kings League

La selección chilena quiere hacer historia en Brasil. Este jueves el equipo nacional disputa la primera semifinal del Mundial de la Kings League y sueña con un inédito título en este tipo de competiciones.

El elenco dirigido por Ignacio González y que cuenta con la representación de Arturo Vidal, ha destacado desde la fase de grupos. La Roja superó con categoría a Países Bajos, Marruecos y Colombia. En cuartos de final se tomó revancha de la Copa Confederaciones y eliminó a Alemania por un contundente 8-5.

Ahora la Roja tiene enfrente a uno de los candidatos al título y uno de los equipos que fue precursor de la Kings League. Por lo mismo, el equipo nacional tendrá que entrar concentrado desde el primer minuto para hacer historia en el torneo que se disputa en Sao Paulo. Sigue todos los detalles por la transmisión de Redgol.

Minuto a Minuto: Chile vs. Alemania por la semifinal de la Kings League