Minuto a minuto: Chile se mide contra España en semifinales del Mundial de la Kings League

El elenco que cuenta con la representación de Arturo Vidal va en busca del batacazo ante uno de los candidatos al título.

Por Felipe Pavez Farías

Chile busca la final de la Kings League este jueves
Chile busca la final de la Kings League este jueves

La selección chilena quiere hacer historia en Brasil. Este jueves el equipo nacional disputa la primera semifinal del Mundial de la Kings League y sueña con un inédito título en este tipo de competiciones. 

El elenco dirigido por Ignacio González y que cuenta con la representación de Arturo Vidal, ha destacado desde la fase de grupos. La Roja superó con categoría a Países Bajos, Marruecos y Colombia. En cuartos de final se tomó revancha de la Copa Confederaciones y eliminó a Alemania por un contundente 8-5. 

Ahora la Roja tiene enfrente a uno de los candidatos al título y uno de los equipos que fue precursor de la Kings League. Por lo mismo, el equipo nacional tendrá que entrar concentrado desde el primer minuto para hacer historia en el torneo que se disputa en Sao Paulo. Sigue todos los detalles por la transmisión de Redgol. 

¡La figura de Chile!

La Kings League destaca la campaña de Matías Vidangossy. El Mundialista con la Roja, ahora comanda al equipo nacional en el Mundial que se disputa en Brasil. El futbolista nacional es el jugador con más asistencias con 7 y este jueves será titular ante España.

La Roja llega invicta

El equipo nacional destaca por su campañón en la Kings League. En el Mundial sigue invicto y cuenta con figuras como Ignacio Herrera, Matías Donoso, Matías Vidangossy, Ezequiel Luna y el arquero goleador Matías Herrera.

¿Contra quién juega Chile?

La Roja viene de eliminar a Alemania en los cuartos de final del Mundial de la Kings League. Ahora en semifinales se enfrenta a España, elenco que fue uno de los fundadores de está competición. El encuentro está pactado a las 18:00 horas, con transmisión desde la Kings League, Canal 13 y el canal de Kick de Arturo Vidal.

¡Hoy vuelve la Kings League!

Buenas tardes seguidores y seguidoras de Redgol. Este jueves 15 de enero se disputan las semifinales de la Kings League y la selección chilena buscará meterse en la definición del torneo. Sigue todos los detalles acá.

