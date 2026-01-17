Matías Sepúlveda fue presentado como refuerzo de Lanús de Argentina, donde lo recibieron de brazos abiertos y con un registro histórico que el Tucu ya dominaba perfectamente: es el segundo chileno en los libros del cuadro granate. El primero fue Eros Pérez.

El otrora lateral izquierdo disputó 22 partidos por el equipo que ya presentó oficialmente al Tucu Sepúlveda. “Me informé, soy el segundo chileno. Trato de dejar buena imagen como humano, persona y futbolista”, manifestó el jugador surgido de las inferiores de O’Higgins que también jugó en Audax Italiano y la U de Chile.

“Es una motivación para dejar esa buena imagen. No lo tomo como presión, sí como motivación. El interés que me generó el club fue muy bueno. La decisión fue por eso, me mostraron el cariño”, aseguró Sepúlveda, originalmente formado como volante ofensivo.

Matías Sepúlveda ante Eduardo Salvio en la semifinal de la Copa Sudamericana que Lanús le ganó a la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero él mismo les explicó a sus nuevos hinchas cómo ha sido su desarrollo futbolístico. “Empecé como volante, el año pasado fue mucho de carrilero. El año ante pasado de carrilero por el lado derecho. El profe que estuvo (Gustavo Álvarez) me hizo jugar en esas posiciones”, describió el Tucu, quien jugó 75 partidos en el Romántico Viajero.

“Me dejó muy bien clara la tarea, gracias a dios no me costó adaptarme. Acá vengo a aportar al equipo, hay un muy buen equipo, un muy buen grupo. Vengo a aprender de ellos”, expresó el maipucino de 26 años, quien avanza en su proceso de integración al actual campeón de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Reemplaza a Matías Sepúlveda? Revelan nuevo plan de acción de U de Chile en el mercado

Matías Sepúlveda se gana a la gente de Lanús en Argentina: “La hinchada se ve hermosa”

Matías Sepúlveda sabe que el fútbol se vive con una pasión mayor en Argentina y lo comprobó en Lanús. Al menos en cuanto a eso, el Tucu ve un avance en este traspaso que protagonizó. “La hinchada se ve hermosa, el estadio también”, elogió el zurdo.

Otra imagen de Matías Sepúlveda oficializado como refuerzo de Lanús. (Foto: Club Lanús).

“Es una liga muy competetitiva y atractiva. La intensidad que juegan, la cantidad de gente que va a todos los partidos. Siempre están peleando Sudamericana y Libertadores, eso es una motivación muy grande a nivel personal”, aseguró Sepúlveda, quien de seguro espera mostrar el potencial con el que convenció a Mauricio Pellegrino.

Publicidad

Publicidad

El Flaco ya lo había querido en los azules cuando era el DT de la U. Por otro lado, todas esas cualidades que describió Sepúlveda fueron claves para inclinar la balanza en la decisión. “Va de la mano para mejorar mi evolución como futbolista y como persona. Eso me motivó como jugador. Estoy feliz de estar acá y aportar para el equipo”, cerró Sepúlveda.

ver también U de Chile le pone freno de mano a la salida de Matías Sepúlveda a Lanús: falta que paguen

Así quedó Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de 2025

Lanús terminó como escolta de Rosario Central en la tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Profesional de Argentina 2025.

Publicidad