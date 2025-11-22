Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile mereció estar en esta instancia. No obstante, será un equipo argentino y uno brasileño los que definirán al campeón.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Lanús y Mineiro definen al campeón.
© Getty ImagesLanús y Mineiro definen al campeón.

Tendrían que estar en esta instancia. Universidad de Chile perdió en semifinales ante Lanús, permitiendo que sean los argentinos los que se ilusionan con la obtención de la Copa Sudamericana. Este sábado enfrentan a Atlético Mineiro en busca del trofeo.

Será un duelo de alto vuelo de esta jornada sabatina. Ambos equipos llegan con las esperanzas vivas. Mientras Lanús se aferra a un juego conservador y de espera, los brasileños probablemente tendrán el control de la posesión.

Una final inédita que tiene a un Atlético Mineiro que ha ganado tres copas continentales, una Libertadores en 2013 y dos Copa Conmebol (1992 y 1997). Por su parte, Lanús ganó la Copa Conmebol en 1996 y la Copa Sudamericana en 2013, el mismo año que el Galo se consagraba en Lali.

Sigue el en vivo

Publicidad

Buenvenid@s Redgoler@s

Probando, probando...
¡Se viene una gran final de la Copa Sudamericana! Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final en la que pudo estar la U.

Todos los pormenores, la previa y el minuto a minuto del partido, puedes seguirlo con nosotros, con RedGol.

¿De verdad te vas a perder una de las finales más emocionantes del año? Quédate aquí y no cometas ese error.

Lee también
¿Qué canal transmite la final de la Copa Sudamericana?
Copa Sudamericana

¿Qué canal transmite la final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Lanús en la final de Copa Sudamericana?
Internacional

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Lanús en la final de Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro vs. Lanús: Horario y dónde ver la final de Copa Sudamericana
Internacional

Atlético Mineiro vs. Lanús: Horario y dónde ver la final de Copa Sudamericana

DT de Limache infla el pecho tras el duro mazazo a Unión Española
Chile

DT de Limache infla el pecho tras el duro mazazo a Unión Española

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo