Tendrían que estar en esta instancia. Universidad de Chile perdió en semifinales ante Lanús, permitiendo que sean los argentinos los que se ilusionan con la obtención de la Copa Sudamericana. Este sábado enfrentan a Atlético Mineiro en busca del trofeo.

Será un duelo de alto vuelo de esta jornada sabatina. Ambos equipos llegan con las esperanzas vivas. Mientras Lanús se aferra a un juego conservador y de espera, los brasileños probablemente tendrán el control de la posesión.

Una final inédita que tiene a un Atlético Mineiro que ha ganado tres copas continentales, una Libertadores en 2013 y dos Copa Conmebol (1992 y 1997). Por su parte, Lanús ganó la Copa Conmebol en 1996 y la Copa Sudamericana en 2013, el mismo año que el Galo se consagraba en Lali.

