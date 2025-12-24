Gustavo Álvarez finalmente logró separar su camino de Universidad de Chile. Una salida polémica, así como lo fue la llave entre los Azules y Lanús por la Copa Sudamericana.

El entrenador argentino tenía contrato con el Romántico Viajero hasta fines del 2026, pero el desgaste con la dirigencia hizo que Álvarez decidiera no seguir en el club. Luego de intensas negociaciones, llegaron a un acuerdo para romper el contrato que los unía.

La polémica llave de la U y Lanús

Luego de confirmarse su salida de Universidad de Chile,Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports. Además de defender su postura en querer irse del CDA, también hizo un repaso por lo que le tocó vivir en el Bulla en sus dos años al mando.

Sin dudas que uno de los momentos más complejos, fue la semifinal de Copa Sudamericana entre la U y Lanús. El duelo estuvo marcado por dos jugadas muy controvertidas, donde un jugador granate no fu expulsado en el primer tiempo y además, el gol argentino fue originado por una clara mano. El juez venezolano, Alexis Herrera, no sancionó nada.

“No sé las causas de los errores arbitrales y del VAR, seria suponer juzgar sin elementos contundente o pruebas, pero bueno nosotros el VAR es elemento tecnológico que aumenta posibilidad de acierto de los árbitros. Lo declaré cuando fue el gol de Leandro (Fernández) con Everton, que si el VAR lo dijo había que aceptar. Son decisiones difíciles de Everton o de Lanús“, indicó Álvarez.

El entrenador argentino, en su estilo, evitó entrar en controversias y decir si hubo una mano negra, como muchos pensaban luego de lo sucedido con Independiente. Sin embargo, sí ratificó que los fallos fueron a lo menos, “dudosos” y que podrían haber pasado a la definición de la Copa Sudamericana.

“Me parece que uno del lugar que ocupa debe tener equilibrio, tener una persona que no pierde estribos en situaciones limites que no determinan jugadas. En esa noche en cancha de Lanús hubo fallos dudosos que con uno solo a favor llegábamos a la final, pero eso de los reglamentario ya está”, cerró Gustavo Álvarez.