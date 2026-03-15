“Muy encaminado”: periodista de TNT Sports Argentina avisa por Fernando Gago a U de Chile

Sigue la danza de nombres en U de Chile para dar con el reemplazante de Francisco Meneghini en la banca. Y uno que tomó fuerza en las últimas horas es Fernando Gago, quien sigue sumando bonos.

El joven DT argentino viene de dirigir en el fútobl mexicano, cuando al mando del Necaxa no tuvo nuevos números. Sin embargo, cuenta con experiencia en bancas de clubes grandes como Boca Juniors y Racing.

Por eso, la información apunta a que el trasandino ya tuvo el ofrecimiento concreto desde la U y está analizando la opción. Y desde Argentina avisaron que el acuerdo está muy cerca de concretarse, por lo que esta semana próxima sería clave para las partes.

Esto dicen en Argentina sobre Gago y U de Chile

Sabrina Otaegui, periodista y relatora de TNT Sports Argentina, ocupó sus redes sociales para dar una actualización sobre el caso Fernando Gago. La comunicadora lo da muy cerca de la U.

Gago viene del Necaxa /Getty Images

“Muy encaminado lo de Fernando Gago para dirigir a la U de Chile“, avisó Otaegui. Los comentarios no se hicieron esperar y ante las dudas por la opción, la propia periodista aclaró el escenario.

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Sobre el porcentaje de que Gago firme en la U, la argentina aseguró que es un “70% , pero hasta que no firme, no se puede asegurar. Cuando le dieron los jugadores que pedía, hizo jugar muy bien a sus equipos”.

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Eso sí, su última campaña en el Necaxa no fue de las mejores. Ahí cosechó un saldo de cinco triunfos, misma cantidad de empates y 10 derrotas en total tras 20 encuentros.