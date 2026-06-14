En conversación con RedGol, el ex defensor y capitán azul se mostró molesto por las fallas que hubo en ciertos jugadores en el duelo con La Calera.

Disconformidad generalizada en Universidad de Chile tras igualar de visita por 2-2 ante Unión La Calera después de ir en ventaja por 2-0, tanto del propio entrenador Fernando Gago como del plantel y de históricos del Romántico Viajero.

Uno de los referentes de la institución que no ocultó su molestia por la igualdad en tierras cementeras fue el ex defensor y capitán Horacio Rivas, quien en conversación con RedGol apuntó con claridad a los responsables de este momento: los futbolistas.

Feroz raspacachos de Rivas a la U tras empate en La Calera

Lo primero que hace Carepato fue darle un mensaje a los jugadores, pues “para jugar en este club, estar peleando campeonatos, estar en primera línea lo más importante es que el rendimiento tiene que ser óptimo, el nivel futbolístico”.

“Si no andas bien en lo individual, por más que trates de pensar en ganar algo, no te va ir bien colectivamente“, agregó Rivas quien a la hora de analizar el empate con La Calera, expresó su molestia por la forma en que les remontaron el marcador.

“Cuando tienes partidos malos tienes que tener la certeza que individualmente no puedes fallar, pero son muchos los errores“, indica el también entrenador, para luego apuntar a los refuerzos ofensivos que llegaron a la U para esta temporada.

“Es triste decirlo, pero los goles están adjudicados a un jugador y este muchacho no estaba… No quiero dar nombres, pero son jugadas determinantes que marcan un partido y un resultado final”, finalizó su análisis Horacio Rivas.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

En duelo pendiente por la jornada 13 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a O’Higgins en el Estadio Nacional, este jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.

En síntesis