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Fútbol Chileno

Johnny Herrera descarta a U de Chile como rival de Colo Colo: “Dejaste ir la opción de pelear el título”

Universidad de Chile empató con La Calera lo que enfureció a Johnny Herrera, quien piensa que n hay opción de salir campeón este año.

Por Felipe Escobillana

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Johnny lamenta que la U no pueda pelear el título
© IAJohnny lamenta que la U no pueda pelear el título

Universidad de Chile dejó escapar puntos importantes en La Calera pensando en la pelea por el título, al alejarse dos unidades más de Colo Colo, el sólido líder que este año tiene el torneo nacional, y quedar a 15 de distancia.

Quien quedó muy molesto con este resultado fue Johnny Herrera, el ex portero del cuadro universitario, quien siente que su amado Bulla perdió toda chance de disputar con su eterno rival.

“Directamente dejaste ir la posibilidad de pelear el título”, manifestó en TNT Sports al analizar lo que fue el empate ante los cementeros. Y siguió con su análisis.

“Un partido que lo hablas en el camarín, en el entretiempo, qué sé yo. ‘Compadre, huevón, si no ganamos hoy día estamos cagados, no peleamos más’“, sostuvo por la importancia que tenía el duelo.

U de Chile dejó escapar dos puntos ante La Calera

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Agregó que, por lejos que estuvieran, al menos metían presión. “Se nos va la esperanza que tenemos, nos falta el partido con O’Higgins, huevón”, señaló Herrera.

Incluso piensa que el tema es de fondo, por la falta de carácter que muestra el equipo. “Jugando así, imposible. No, no hay chance”, indicó el Samurái.

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Piensa que faltan líders. “Entonces te llama la atención de que a un equipo grande le pase eso. ¿Que no se supone que eso lo conversái y lo hablái?”

“Tienen jugadores grandes. Tú dices ‘si no ganamos hoy día nos olvidamos del título. Así no, no hay más. O sea, después de esto no hay más’. Y le pasó”, fue el reproche de Herrera.

El último encuentro que le falta disputar a la U en esta primera rueda es un pendiente ante O’Higgins, que se va a disputar el jueves en el Estadio Nacional.

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