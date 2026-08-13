“No todo es para el bolsillo”: El recado de Johnny Herrera a Azul Azul por campaña de Coquimbo

El samurái azul destacó la labor dirigencia del cuadro aurinegro y lo comparó con la situación que reclamó Gustavo Alvarez en la U.

Coquimbo Unido logró un valioso empate en su visita a Platense por los octavos de final de Copa Libertadores. Con gran presentación de Diego “Mono” Sánchez y el golazo de Guido Vadalá, el actual campeón del fútbol chileno sacó un importante 1-1 que lo deja con vida para la revancha.

El elenco de Hernán Caputto aguantó los golpes en el Estadio Ciudad De Vicente López y sigue con chances de avanzar en el torneo más importante del continente.

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“Creo que es un resultado justo. El trámite del partido se dio que nosotros intentamos jugar de igual a igual. Agradecemos a la gente que viajó. Han sufrido muchísimo en este tiempo por la catástrofe de la lluvia”, destacó Hernán Caputto tras el pitazo final.

El DT se mostró agradecido por la entrega de los jugadores y el apoyo incondicional de los hinchas que no dejaron de cantar pese a la adversidad. Lo que también destacó Marcelo Muñoz en la cobertura de TNT Sports.

El comunicador que acompañó a Coquimbo destacó la decisión que tomó la dirigencia con el plantel y trabajadores del club.

“En el charter no solo vino delegación y cuerpo técnico. Es para destacar que viajaron todos los trabajadores de la institución. Un gesto notable”, afirmó.

Johnny Herrera le pega a Azul Azul por amarretes: “No todo es para el bolsillo”

Coquimbo Unido decidió romper el chanchito para hacer un esfuerzo por sus jugadores y trabajadores. Es así como utilizó el charter para viajar a Buenos Aires donde se sumaron futbolistas y empleados del club.

Un gesto que de inmediato felicitó Johnny Herrera. Incluso el samurái azul de inmediato recordó a Gustavo Alvarez ya que durante el 2025 reclamó por la falta de charter en la U y que esto finalmente afectó en el rendimiento del equipo en la recta final de la Copa Sudamericana.

“No todo es para el bolsillo. Cuando Álvarez lo pidió el Charter (En la U), no quisieron ni vender la mitad del avión que sobra al hincha y así pudo recuperar parte de la inversión”, lamentó Herrera.

“Acá se pusieron por el grupo y los trabajadores. No todo es para el bolsillo de los que están a cargo de los clubes”, agregó el ex portero dejando en claro que las metas de la dirigencia de Coquimbo y la U han sido totalmente opuestas.

En resumen:

Coquimbo Unido igualó 1-1 ante Platense por el duelo de ida de Copa Libertadores

Johnny Herrera destacó el partido del cuadro chileno en Buenos Aires

El ex portero además resaltó la labor dirigencial que decidió invertir en charter para el traslado. Lo que no hizo Azul Azul pese a las peticiones de Gustavo Álvarez.