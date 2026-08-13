El arquero de Coquimbo Unido se lució con un penal atajado contra Platense en Buenos Aires.

Diego Sánchez es de esos arqueros que siempre tienen un truquito bajo la manga. Esta vez lo demostró en Copa Libertadores, donde fue el héroe de Coquimbo Unido.

Los Piratas perdían por 1-0 ante Platense y en el minuto 82 tenían un penal en contra. Todo parecía muy en contra, pero apareció el Mono en gloria y majestad. Primero contuvo el disparo de Guido Mainero y luego también el rebote que le quedó a Nicolás López. Finalmente, Guido Vadalá en el 94′ puso el 1-1 final.

Mono Sánchez es resaltado por la Conmebol

Si bien Vadalá fue quien anotó el empate, la doble atajada de Mono Sánchez se gritó más fuerte que un gol. Bien pudo ser el 2-0 del Calamar y dejar la serie muy cuesta arriba, pero las manos y cuerpo del arquero evitaron lo peor. Ahora llegan con un resultado favorable al duelo de vuelta.

Cuando parecía que Sánchez había vivido sus mejores años en Unión Española, donde fue figura y campeón, desembarcó en Coquimbo tras un paso por Antofagasta. En el puerto pirata, nuevamente es figura y también, campeón. Algo debe tener.

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Su actuación ante Platense le demostró a todo el continente que sigue más vigente que nunca a los 39 años. A tanto llegó la locura, que hasta la Conmebol destacó la memorable actuación del formado en Palestino en Buenos Aires por la Copa Libertadores.

Desde el ente rector del fútbol sudamericano, subieron las cifras que dejó Diego Sánchez. En ella, resaltaron las 7 atajadas que tuvo durante los 90 minutos ante el Calamar, incluyendo el penal que le contuvo a Guido Mainero. Una noche que los hinchas piratas jamás olvidarán gracias a las manos del Mono.

La vuelta entre Coquimbo Unido y Platense será el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Toda una región vibra con la campaña internacional de los dirigidos por Hernán Caputto.